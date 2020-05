20 minuten treinen, maar dan heb je ook wel wat

Ken je het project ‘In de Fabriek’ al? Een uniek plan met nieuwbouwwoningen achter de 100 jaar oude gevel van de Enkafabriek in Ede. De woningen hebben een industriële look en dat zie je binnen op diverse manieren terug. De verkoop is gestart, maar je bent nog niet te laat.

Er zijn nog enkele huizen in diverse types en groottes beschikbaar

14 april startte de verkoop. En met succes! Voor een groot deel van de huizen hebben belangstellenden zich ingeschreven. Er zijn nog enkele woningen vrij. Meld je snel bij de makelaar als je het ook wel ziet zitten om aan de rand van bos te wonen, met station Ede-Wageningen op loopafstand in een gloednieuw huis achter een 100 jaar oude fabrieksmuur.

Uniek

In de Fabriek is niet alleen bijzonder door de ligging en de historische gevel. De hoogte van de begane grond en de grote ramen met industriële roedes geven de huizen veel sfeer. Verder liggen bijna alle tuinen op het zuiden, heb je minimaal 164 m² woonoppervlakte én worden er talloze opties aangeboden om dit huis naar jouw smaak te maken. Hier komt oud en nieuw letterlijk samen. Karakter en identiteit. Daarbij is dit echt één van de laatste kansen om te kunnen wonen in het zo gewilde Op Enka.

Pak jij deze kans?

Bij de v.o.n.-prijzen is luxe sanitair én een complete keuken inbegrepen. De keuken en badkamer kun je natuurlijk nog helemaal naar je eigen smaak aanpassen. Alles bij elkaar is het dus niet zo vreemd, dat zelfs in deze tijd waar Corona ons leven bepaalt, de animo groot is. Dit is gewoon een kans die niet heel vaak voorbij komt. Pak jij hem? www.enka-ede.nl

Handig om te weten

Deze makelaars verkopen In de Fabriek: Ditters Makelaars Ede (0318-657657) / Verhage van Grootheest Makelaardij (0318-619145). De brochure staat op de website. https://enka-de-fabriek.i-zine.nl/in-de-fabriek/cover/

Naast de 41 muurwoningen achter de oude fabrieksmuur bieden we ook nog 14 compleet nieuwe herenhuizen aan. Waar je ook voor kiest, altijd heb je een grote tuin met goede zonligging minimaal 164 m² woonoppervlakte. Je koopt hier een huis van 164 m² voor circa € 444.900 v.o.n. (inclusief keuken en luxe badkamer).

Op Enka is bijna af

Op Enka is een nieuwbouwwijk waar historische gebouwen en nieuwbouw naast elkaar staan. De wijk is bijna voltooid en dit is op één na het laatste project waar woningen met tuin worden verkocht. Op Enka ligt op 10 minuten fietsen van hartje Ede en in de buurt zijn winkels en scholen. In de wijk komt een school, kinderopvang en horeca en je loopt in 3-5 minuten naar NS station Ede-Wageningen, ideaal!

Tot ziens in Op Enka? Check het Instagramaccount https://www.instagram.com/enka.ede/