30 Seconds toernooi bij Stael

Ook alleen maar online les? Mis je de sociale contacten met je klasgenoten? Kom samen met je studiegenoten 30seconds spelen bij Stael. Café Stael in de Twijnstraat organiseert een heus 30 seconds toernooi. Speel de hele avond met vrienden, vreemden of klasgenoten in een gezellige sfeer, terwijl je geniet van een lekkere borrel-selectie en kans maakt op een mooie prijs. Wees snel, creatief en luid!