Allemaal wonderen is weer open!

Museum Catharijneconvent is ontzettend blij dat ‘Allemaal wonderen’ weer open is! Tot en met 23 augustus 2020 kan het publiek genieten van deze indrukwekkende tentoonstelling waarin wonderen centraal staan.

Een veilig en aangenaam bezoek staat natuurlijk voorop. Daarom is er een speciale route door het museum uitgestippeld, die iedereen in staat stelt op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. Alle bezoekers wordt gevraagd via de website een aankomsttijd te reserveren, zodat we het aantal mensen in het museum kunnen monitoren en spreiden.

De tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’

Wonderen zijn van alle tijden, van alle culturen en van alle religies en spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Zo leven we nu ook in een tijd waarin veel mensen hopen op een wonder. Kunstenaars hebben zich er al eeuwenlang door laten inspireren. Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt om hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan en Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit nationale en internationale collecties samengebracht.

Geloof je altijd wat je ziet?

Wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn bijzonder en ongrijpbaar. En het zijn precies deze elementen die kunstenaars door de eeuwen heen uitdagen om wonderverhalen te verbeelden. Ze brengen het verhaal tot leven en zetten de kijker aan het denken over de eigen overtuigingen. Geloof je altijd wat je ziet? Geloof je het als iemand anders een wonderbaarlijk verhaal vertelt? En welke betekenis geef je aan wonderbaarlijke gebeurtenissen die je zelf meemaakt? De kunstwerken gaan niet alleen de dialoog aan met elkaar, maar ook met sensationele wonderverhalen uit verschillende culturen, indrukwekkende cultuurhistorische voorwerpen en bijzondere ooggetuigenverslagen

Verdiepende informatie

Om de bezoeker optimaal van de tentoonstelling te laten genieten, is er een speciale pagina op de museumwebsite ingericht: www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/wonderen. Hier is achtergrondinformatie over de tentoonstelling te vinden, zoals de introductiefilm, digitale rondleidingen en lezingen. Voor wie nog meer over wonderen wil weten, is een rijkgeïllustreerde publicatie verkrijgbaar, met essays die het thema vanuit diverse invalshoeken belichten. En voor wie niet genoeg kan krijgen van wonderen, is er ‘Bel voor een wonder’. Bel dit nummer en luister naar een prachtig wonderverhaal van één van onze collega’s: 030 307 10 37.