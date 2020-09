Buitendienstmonteur gezocht bij Mabo

Beschik jij over een flinke dosis flexibiliteit? Ben je een topper in het stellen van diagnoses met betrekking tot technische vraagstukken? Draai jij je hand niet om voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden? Kom dan bij ons werken als buitendienstmonteur!

WERKEN IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING MET EEN NO-NONSENSE MENTALITEIT:

MABO-lifting Nederland is een onderdeel van dé marktleider op het gebied van Space Saving and Efficiency Improving solutions MABO BeNeLux. Als officiële Nederlandse importeur van merken als Combilift/Aislemaster/Baumann Cavaion en Votex Bison bieden wij onze klanten maatwerk oplossingen met onder andere; smalle gangen heftrucks / 2 en 4-weg zijladers en mobiele portaalkranen. Onze zijladers worden onderhouden door middel van mobiele service auto’s, die landelijk opereren.

WIJ ZOEKEN:

Wij zijn op zoek naar een fulltime service/onderhoudsmonteur. De functie vraagt om een flinke dosis flexibiliteit. Als service/onderhoudsmonteur stel je diagnoses en geef je advies met betrekking tot technische vraagstukken, voer je alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit. Je werkt volgens de richtlijnen en werkvoorschriften vanuit zowel de eigen organisatie als de importeur. Daarnaast ben je een teamplayer die samen met zijn collega’s borg staat voor de bewaking van de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden in het realiseren van de afdelingsdoelstellingen.

WIJ VRAGEN:

• MBO opleiding (bij voorkeur elektrotechniek/werktuigbouw of autotechniek)

• Goede commerciële en communicatieve vaardigheden

• Ervaring in de heftruckbranche is een pre

• Je bent flexibel, stressbestendig en accuraat

• In bezit van rijbewijs B (Voorkeur BE)

• Woonachtig in regio Utrecht

WAAROM JIJ BIJ ONS WILT WERKEN:

• Een fulltime functie binnen een ambitieus bedrijf met een duidelijke toekomstvisie

• Je krijgt de beschikking over een moderne serviceauto

• Een dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team, met een informele werksfeer en een no-nonsense mentaliteit

• Werken in een uitdagende markt, wij durven innovatief te zijn en nemen de eerste stap om kansen te vervullen

• Ruimte voor eigen initiatief, wij geloven in de kennis en ervaring van onze medewerkers

• Intentie is om na het eerste jaar vast contract aan te bieden

SOLLICITEREN?

Is deze functie jou op het lijf geschreven, solliciteer vandaag nog en stuur jouw motivatie en CV naar [email protected]. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ruud Spekken 0228-326751. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.