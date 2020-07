Campagne: Hulp nodig? Wacht niet

De afgelopen maanden hebben veel minder Utrechters hulp gezocht ten opzichte van de maanden daarvoor. Met deze campagne roepen Utrechtse hulp- en zorgverleners, de gemeente en vrijwilligers, inwoners op om aan te kloppen voor hulp als zij dit nodig hebben.

Zo willen we de Utrechters laten weten dat we er voor hen zijn en dat zij veilig terecht kunnen bij de huisarts, specialist, buurtteammedewerker en alle andere zorg- en hulpverleners. Ook vrijwilligers helpen graag. Door te praten, mee te denken, advies te geven of te zorgen dat iemand met de juiste mensen in contact komt.

De komende tijd brengen partners en de gemeente de belangrijkste ingangen voor hulp extra onder de aandacht op www.utrecht.nl/hulpnodigwachtniet.