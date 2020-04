De vlag van de verbeelding

Dit jaar ontwerpen zes kunstenaars/ontwerpers een vlag voor de gevel het K.F. Hein Fonds. Het derde ontwerp wordt gemaakt door Elnaz Ghaemi. Zij werd voorgedragen door Jeroen Hermkens. Vanaf 1 mei is de vlag twee maanden lang te bewonderen aan het pand aan de Maliesingel.

Jeroen Hermkens zat jarenlang in de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Zo was hij onder andere betrokken bij de aanleg van de kunstverzamelingen van het pand en voor de tuin. Hermkens is beeldend kunstenaar en woont en werkt al

jaren in Utrecht. Hij is lithograaf en schilder. Het meest bekend is hij van zijn Utrechtse stadsgezichten, maar Hermkens schildert stadsgezichten van over de hele wereld.

Elnaz komt uit Iran, maar kon daar niet meer werken en moest weg. Ze kwam

terecht in Nederland. Door bekenden werd Jeroen gevraagd of hij Elnaz kon helpen. “Ik was verbaasd over alle problemen die ontstaan als je uit een ander land hier terecht komt. Er werd door instanties gezegd dat ze ervoor moest zorgen dat ze hier dezelfde diploma’s had als in Iran en dat ze dan aan het werk zou kunnen.” Dat Elnaz hier weer helemaal opnieuw moest beginnen vond Jeroen onzinnig, ze had immers al een studie afgerond. Hij stimuleerde haar gewoon aan het werk te gaan en bood ruimte in zijn atelier. “Het is best moeilijk, want het is iemand die iets kan, die een studie gedaan heeft en die echt prachtige dingen gemaakt heeft. En dan moet ze hier weer helemaal onderaan beginnen. Ik voel me verantwoordelijk om haar te helpen. Het past ook helemaal in het concept van het K.F. Hein om jonge mensen te steunen die in een moeilijke positie zitten.”

Elnaz Ghaemi woont sinds 2017 in Utrecht. Zij studeerde Illustratie in Teheran en behaalde daar haar mastergraad. Ghaemi maakt illustraties en sculpturen en won hiervoor al diverse prijzen. Haar illustraties zijn kleurrijk en stemmen vrolijk en hoopvol. Haar sculpturen ogen verfijnd en tonen gevoelige en emotionele mensbeelden. Ghaemi werkt zowel analoog als digitaal.

Vrijheid van gedachten

Het ontwerp voor de vlag is een strak en grafisch ontwerp geworden met een sterk symbolische boodschap. Jeroen: “Het is een beeld van een meisje of vrouw waarvan de mond gesnoerd is, maar bij wie nog de mooiste gedachten uit haar hoofd komen.” Elnaz: “Je hebt geen macht over gedachten. Je kunt de mond beheersen, maar niet iemands gedachten.”

Het ontwerp lijkt op het eerste gezicht een zelfportret, maar het beeld vertelt meer dan dat. Ghaemi toont de toeschouwer zowel de kracht en veerkracht van de menselijke geest, maar ook de kracht van kunst en creativiteit. Onze geest en de kunst bewandelen samen gebieden die uitstijgen boven de fysieke en aardse lasten waar we mee te maken hebben in het leven. Zij bewandelen het rijk van de ideeën, de dromen en gevoelens, van alle mensen, ongeacht grenzen of omstandigheden zoals de crisis waarin we ons momenteel bevinden.

Meer weten?

www.instagram.com/elnaz_ghaemi/

www.jeroen-hermkens.nl

Tekst: Marjolein Witte via lucyindelucht.nl