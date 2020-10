Der Bierkeller brengt een stukje Duitse bourgondische gezelligheid naar Utrecht

Drink een glas bier in de knusse werfkelder of neem plaats in onze sfeervolle Biergarten pal aan de beroemde oude gracht. Der Bierkeller is een plek waar je heerlijk kunt borrelen en dineren en genieten van de klassiekers uit de Duitse keuken.

Natuurlijk ontbreekt op de menukaart de Wiener schnitzel niet, die bijna je gehele bord bedekt. Bratwurst met aardappelsalade of een Käsefondue met bierbrood en crudité. De pittige currywurst met huisgemaakte pommes en de niet weg te denken Kaiserschmarrn zijn absoluut een reden om nog een keer terug te komen.

Borrelen met een pretzel, kaasplank of gewoon met Hollandse bitterballen, het kan allemaal. Neem daarbij een lekker Duits biertje, goed glas wijn of een cocktail want ook deze staan op de kaart. De bierkaart telt meer dan 25 bieren en zoals het hoort kun je hier je bier in pullen bestellen.

Der Bierkeller heeft een leuke actie ter ere van het Oktoberfest. Kom dit najaar naar Der Bierkeller en geniet samen van een Bierkellerplatte voor 2 personen en twee 1/2 liter bierpullen voor €27,50. (Deze actie loopt van 10 oktober tot 31 december 2020)

Loop je al warm voor een gezellige middag of avond in der Bierkeller? Reserveer hier dan direct een tafeltje. Je vooraf al verlekkeren aan de menukaart, bekijk het menu via de website.

Bis bald!