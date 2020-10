DierenPark Amersfoort ook in de herfst dé leukste dierentuin voor kinderen

Ook in de herfstvakantie is er van alles te beleven in DierenPark Amersfoort. Voor de bezoekers, maar ook voor de dieren. Gevallen herfstblaadjes worden bijvoorbeeld hergebruikt door de dierbewoners. In het bosrijke park dwarrelen er in de herfst veel bladeren naar beneden. “Wij verzamelen de gevallen blaadjes bij elkaar en maken er grote hopen van, waar de dieren heerlijk in ravotten”, vertelt Hoofddierverzorger Willem Verdonck.

“Kleine diersoorten, zoals de stokstaartjes en de vosmangoesten, graven zich door de bladeren snel een weg naar beneden, opzoek naar wat lekkers. Ook bij onze grote bewoners is het feest: de beer vindt het heerlijk om door het bladerdek te rollen en onze tijgers maken de vrolijkste sprongen in de grote stapels blad. Een mooie recycling van de natuur”, licht Willem toe.

Naast blaadjes, vallen ook eikels, kastanjes en beukennootjes uit de bomen. Daar zijn de eekhoorns dan weer dol op “en die zie je dan ook in het hele park over paden razen en in bomen snellen om er deze maanden warmpjes bij te zitten”, vertelt Willem met een glimlach. Dit geldt niet alleen voor de dieren, maar ook voor de bezoekers. Via een speciale route door het gekleurde bos worden zij gewezen op binnenverblijven waar het tijdens de wat frissere dagen toch lekker warm is. Daarnaast zijn er extra overdekte zitgelegenheden gecreëerd.

Ook in de herfstvakantie is DierenPark Amersfoort dé dierentuin voor kinderen. Midden in een groot herfstbos klautert de bezoeker onder, boven en tussen de dieren. Via een wankelbrug wiebel je boven de bruine beer, vaar je langs de ringstaartmaki’s en duik je met de dassen onder de grond. In het Dinopark sta je oog in oog met reusachtige dino’s uit de oertijd. Liever wat rustiger van het park genieten? Dan kan dat natuurlijk ook via de reguliere bezoekersroute. In de herfst beleeft ook de bezoeker een veilig en leuk dagje uit in DierenPark Amersfoort