Dit moet je zien

Stel je werkt in Utrecht, maar wilt zonder de hoofdprijs te betalen lekker ruim wonen, wat doe je dan? Heb je Op Enka in Ede al eens overwogen? Je ‘treint’ er in 20 minuten naartoe vanaf Utrecht CS. Je koopt hier een nieuwbouwhuis van 128 m² met keuken op een schitterende locatie met karakter vanaf €339.900 v.o.n..

Benieuwd?

Ruim wonen aan de rand van Veluwe

De 45 eengezinswoningen zijn de laatste grondgebonden woningen die als nieuwbouwproject in Op Enka worden aangeboden. Dit is hét moment om in actie te komen als je gloednieuw wilt wonen in een wijk die al volop leeft, waar nieuwbouw wordt afgewisseld met monumenten en kwaliteit en oog voor detail hand in hand gaan.

Wat Op Enka bijzonder maakt, is dat je hier aan de rand van de Veluwe woont, zo naar de stad fietst én net zo makkelijk de trein pakt naar hartje Utrecht. Mensen die hier wonen, verklaren hier het beste van twee werelden te vinden. Misschien hebben ze wel gelijk.

Uit deze huizen kun je kiezen

Het woningaanbod in De Conerij is gevarieerd. Er zijn nieuwbouwwoningen van 5,40 en 6 meter breed. Ook de kapvorm verschilt. Kies je voor een plat of schuin dak? Je kunt hier een huis vinden van 128, 131, 133, 163, 166, 169, 180 en 195 m². De tuinen liggen op het zuiden of westen. Ideaal op de zon dus.

Een heel compleet huis

Een huis in De Conerij is te koop vanaf €339.900,- v.o.n. Bij deze prijs is een complete keuken met inbouwapparatuur en een goed afwerkte badkamer inbegrepen. Altijd is er een 2e toilet standaard aanwezig. Natuurlijk krijg je nog alle ruimte voor het verwerken van jouw eigen smaak. Stel, je besluit hier te kopen, dan wordt je uitgenodigd bij Homestudios.

Een unieke ervaring in een fonkelnieuw Experience center. Daar word je van A tot Z begeleid en maken we van je nieuwe huis je nieuwe thuis. Van de woningindeling, wand- en vloerafwerking, je nieuwe keuken en het sanitair tot aan de keuze voor binnendeuren of zonwering passeren hier de revue. Laat je inspireren!

Interesse? Neem de volgende stap

De verkoop start snel. Op de website is al veel informatie te vinden over de woningen. Dus kijk gelijk even en als je belangstelling hebt, laat dan je gegevens achter. Je wordt dan vanzelf op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. www.enka-ede.nl

