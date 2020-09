Doe mee aan de Classico Giro Utrecht op zondag 4 oktober!

Op zondag 4 oktober vindt de tiende editie van de Classico Giro Utrecht plaats. De toertocht is de ‘legacy’ van de Giro d’Italia die in 2010 onze wielerstad Utrecht aandeed. Bijna iedere wielrenner uit Utrecht en omstreken heeft er wel eens aan meegedaan of heeft ervan gehoord.

De start en finish van de Classico Giro Utrecht vinden net als vorig jaar voor Sportcentrum Olympos op het Utrecht Science Park plaats. De organisatie heeft de pelotonstocht helaas moeten schrappen i.v.m. het coronavirus, maar dat mag de pret niet drukken. Je kunt namelijk kiezen uit drie prachtige vrije toertochten van 150, 110 en 75 km. Al deze tochten voeren je over de Utrechtse Heuvelrug zoals de Giro oorspronkelijk in 2010 ook deed. Het belooft – zeker in deze bijzondere tijden – een toertocht te worden om nooit meer te vergeten!

Samen houden we de herinnering aan de Giro d’Italia van 2010 in stand.

Een nieuwe editie betekent natuurlijk ook nieuwe routes, maar er is één element dat de organisatie graag terug wilde laten komen vanuit de allereerste editie: fietsen over de voormalige landingsbaan van Soesterberg! De afgelopen jaren was het niet mogelijk om er tijdens de Classico Giro Utrecht over te fietsen omdat de landingsbaan is afgesloten tijdens het broedseizoen van de Veldleeuwerik (15 maart t/m 15 augustus). De toertocht wordt normaliter in mei verreden, maar is als gevolg van het coronavirus naar oktober verplaatst. Hierdoor werd het opeens weer mogelijk om de landingsbaan in de routes op te nemen. Een ervaring die je niet wilt missen!

Wil je meedoen?

Je kan je nog tot en met donderdag 1 oktober inschrijven op www.classicogiroutrecht.nl. Er zijn al een aantal starttijden uitverkocht, dus wees er snel bij als je graag mee wilt doen! Het is ook mogelijk om je voor €5,- extra in te schrijven op de dag zelf. Let op: op het terrein kan je alleen met pin betalen!