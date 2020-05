DUIC is opzoek naar verkooptalent

DUIC, het leukste nieuwsplatform van Utrecht is op zoek naar verkooptalent. Een flexibele functie waarbij je helemaal zelf invult hoeveel en welke uren je werkt, waar je werkt, hoe je het aanpakt en wat je verdient.

Klinkt gaaf? Is het ook.

Met een klein, jong team zorgen we bij DUIC dat onze lezers 24/7 van het Utrechtse nieuws op de hoogte zijn, brengen we tweewekelijks een krant uit én maken we een zakelijk TV programma. We zijn een flexibele, innovatieve club waar alles mogelijk is en we zijn dol op eigen inbreng en leuke ideeën.

Op dit moment hebben we handjes nodig op de sales afdeling zodat we kunnen groeien. Op basis van een interessante commissieregeling kun je, in alle vrijheid en naar eigen inzicht, je werk doen.

Lokale en regionale ondernemers en instanties kunnen ons platform gebruiken om te communiceren en promoten. Van advertenties in de krant tot bijlages in magazine-stijl of langlopende conceptuele communicatieplannen; alles kan bij DUIC.

Je mag zelf beslissen of je actief deel uitmaakt van het team en op ons (ruime en veilige) kantoor op Rotsoord komt werken (vrijmbo’s inbegrepen!) of dat je liever thuis of ergens in de stad werkt. Of misschien wisselt dat wel per week.

Ben je energiek, innovatief en heb je een ondernemersgeest? Ben je niet bang om de telefoon op te pakken of zomaar bij een ondernemer binnen te stappen? Ken je Utrecht op je duimpje en lijkt het je leuk om mee te werken aan het leukste nieuwsmedium van Utrecht? Dan maken we graag kennis met je.

Neem contact op met Sanne Dijkgraaf via [email protected] of 06-28246566.