Na het succes van de eerste editie van de Quarantine Sessions, volgt op

vrijdag 15 mei de tweede editie. Ook dit keer een interactieve online whiskyproeverij met muziek van DJ Popta. Het belooft weer een leerzame en vooral leuke proeverij te worden, een avondje uit maar dan thuis.

Ditmaal is het thema ‘Whisky’s of the World’. Ga met ons op wereldreis langs diverse whiskylanden. Tijdens de proeverij krijg je vijf verschillende whisky’s te proeven, vernieuwende en klassieke landen worden afgewisseld. Daarnaast bestaat het pakket uit een officiële Kwestie-van-Smaakproeflijst, een pipet en een kleine verrassing. Voor €35,- kun je een proefpakket aanschaffen in onze winkel, gevestigd op Helling 11.

Klik op deze link om je proefpakket aan te schaffen via onze webshop:

Tijdens de onlineproeverij neemt Alexander je mee naar de verschillende distilleerderijen met korte filmpjes van de producent of importeur. Als je tussendoor vragen hebt, kunnen die net als tijdens een Kwestie-van-Smaakproeverij gesteld worden. Jullie vragen worden live vanuit de KvS-studio in Utrecht beantwoord.

De proeverij is toegankelijk voor personen boven de 18 jaar. Heb je geen whiskyervaring? Geen probleem! Aan het begin van de proeverij legt Alexander de basisbeginselen uit van het proeven van whisky.

