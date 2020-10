Enquête: denk mee met Utrecht

Door de coronamaatregelen zijn horecabedrijven in Utrecht van 15 maart tot 1 juni gesloten geweest. Sinds 1 juni is de Utrechtse horeca weer geopend. In verband met de 1,5 meter-maatregel is er ook meer ruimte nodig voor terrassen van horecaondernemers.

Daarom is de terrasruimte tijdelijk verruimd, bijvoorbeeld langs de gevel of in de buurt van het bestaande terras. Op 1 november loopt de termijn voor de tijdelijk verruimde terrasruimte af.

De gemeente heeft het voornemen om ook na 1 november de extra terrasruimte toe te staan. Om tot een definitief besluit te komen is ook uw mening belangrijk. Graag hoort de gemeente via deze enquête wat u vindt van de tijdelijk verruimde terrassen in de stad.

Deelname duurt max. 5 minuten.