Essensor zoekt 1000 nieuwe proevers in Utrecht

Wanneer een producent een nieuw product heeft ontwikkeld wil hij graag weten wat consumenten van het product vinden, voordat het op grote schaal geproduceerd wordt. Op dat moment komt ESSENSOR in beeld.

Binnen dit bedrijf, gevestigd in Utrecht op de Koningin Wilhelminalaan 5, testen consumenten food en non-food producten. ,,Essensor is een sensorisch marktonderzoeksbureau, marktleider en dé autoriteit in Nederland’’, vertelt Jan Willem Steunenberg, Directeur én eigenaar. “Sensorisch wil zeggen dat er onderzoek wordt gedaan met behulp van de zintuigen van consumenten in onze testpanels: ruiken, zien, horen, voelen en proeven.’’

Alternatieven

Zout, suiker en vet zijn ingrediënten die ons voedsel lekker maken. ,,Maar we weten inmiddels dat die ingrediënten niet altijd goed zijn voor ons lichaam. Daarom zijn producenten op zoek naar alternatieven die gezonder zijn én ook nog goed smaken. Dat laatste kan de producent natuurlijk niet zelf bepalen. Het is de consument die een product uiteindelijk wel of niet koopt en/of blijft kopen.’’

Nieuwe producten

Dagelijks testen consumenten, die zich hebben ingeschreven bij Essensor als proever, nieuwe producten en geven hierover hun oordeel. Zij letten daarbij onder andere op structuur, smaak en nasmaak. “Alle producten zijn uiteraard eerst goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onze panels zijn wat dat betreft dus geen proefpersonen. Maar ze kunnen wel eens een gekke smaak tegenkomen’’, legt Steunenberg uit.

Naast voeding test Essensor ook non-food producten. ,,Daarbij kun je denken aan huid-crème bijvoorbeeld, of geurkaarsen. Een deel van de testen kan bovendien ook thuis worden uitgevoerd tijdens een zogenaamd ‘Home Use Test’; hierbij kun je denken aan bv. snoep, frisdranken, vuilniszakken e.d. .’’

Voor al dit soort testen zoekt Essensor dus consumenten. Maar wie kan zich nu eigenlijk aanmelden? ,,In principe iedereen tussen de 18 en de 70 jaar’’, antwoordt Jan Willem. “Eigenlijk nog wel ouder, we hebben zelfs mensen van 80 jaar bij ons te gast gehad, maar dat komt niet vaak voor.’’

Leukste bijbaan van Nederland

En is dat testen dan alleen leuk om te doen of houdt een proefpersoon hier ook nog iets aan over? “Jazeker, het testen wordt beloond. Een gemiddelde test duurt 45 minuten en levert 9 euro op. Voor een uur testen betalen we 12 euro en voor 75 minuten ontvangt de tester 15 euro. Het is dus en leuk om te doen, en je verdient er geld mee. Dat maakt onderdeel zijn van het testteam van Essensor de leukste bijbaan van Nederland’’, zegt Jan Willem Steunenberg tot besluit.

Schrijf je nu in voor de lekkerste leukste bijbaan van Nederland als consument via https://www.essensor.nl/consumenten/