Flexwerken in Utrecht

Thuiswerken is het nieuwe normaal. Misschien heb je je kantoorruimte wel helemaal opgezegd of besluit je geen vaste dagen meer op de zaak te zijn. Toch heb je soms behoefte aan een andere omgeving, betere koffie of mensen om je heen. Utrecht barst van de fijne flexwerkplekken waar je veilig terecht kunt. DUIC selecteerde er een aantal voor je.

Kom flexen bij Danel en spaar voor gratis koffie

Bij Bar-Brasserie Danel kun je perfect terecht voor flexwerk. Naast heerlijk eten en drinken biedt de brasserie een fijne plek om te werken met, niet onbelangrijk in deze tijd, een zee aan ruimte. Met genoeg stopcontacten, snelle WiFi en echt goede koffie is Danel helemaal ingericht om aan jouw werkwensen te voldoen. Even weg van huis aan het werk met een heerlijk vers broodje voor de lunch. En om je een beetje te belonen biedt Danel een koffiespaarkaart voor een gratis kop met wat lekkers.

Vredenburgkade 11, Utrecht

www.danel-utrecht.nl

Oldskool samen werken bij DAAR

Spring op je fiets en kom bergen werk verzetten bij DAAR. Kies een plekje, beneden aan de bar of aan de grote tafel. Of nestel je ergens boven in een rustig hoekje, omringd door planten en subtiel spectaculaire details. Gebruik extra schermen, beamers, de flip-over of de printer. Na afloop reken je een halve/hele dag af met pin of op je strippenkaart. Even geen zin in Zoom of Teams!? Boek DAAR exclusief voor je cursisten, collega’s of vrienden en Act like you own the place! Je vindt onze lichte en open Urban Office midden op Rotsoord.

Helling 150, Utrecht

www.daar.space

Vondelparc; een kantoor voor één dag per week

Met de nieuwe maatregelen heb je genoeg ruimte nodig om een veilige werkplek te creëren, maar een groter kantoor betekent hogere vaste lasten. Thuis werken kan, alleen live contact met je collega’s is ook onmisbaar. Bij Vondelparc bieden ze een one day office; een ruim kantoor waar je met je team één dag per week samenkomt. Ontvangst door receptie, snelle wifi, een eigen keuken en station Vaartsche Rijn voor de deur. De prijs wordt gehanteerd middels een strippenkaart. Bij 5 strippen betaal je €225,- per dag, bij 10 strippen €200,- per dag.

Vondellaan 2, Utrecht

www.vondelparc.nl

Het kantoor waar je altijd al van droomde

Co-working bij FIG. Het lichte, frisse en ruim opgezette restaurant van FIG is de perfecte ruimte om je goed te kunnen concentreren en eindelijk eens die to-do lijst er doorheen te knallen! Kom een paar uurtjes zitten met een heerlijke kop oatmilk cappuccino of neem een abonnementje met o.a. onbeperkt koffie, thee en gezonde lunch voor maar 17e per dag. Voor of na je werkdag toe aan wat beweging? Ze geven ook nog eens super fijne small-group sport trainingen! Check holyfig.nl

Kaatstraat 173, Utrecht

www.holyfig.nl