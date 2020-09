Geen tijd om vanavond te koken? Marleen kookt graag voor je!

Sinds kort heb je als druk gezin in Utrecht de mogelijkheid om Marleen voor je te laten koken. “Het voelt heel ontspannen en het smaakt heerlijk.”

Als gezin met 2 werkende ouders en opgroeiende kinderen is het soms lastig om ‘s avonds tussen alle verplichtingen nog een lekkere en voedzame maaltijd op tafel te zetten. Sinds kort heeft Utrecht een gezond alternatief voor zelf koken: MarleenKookt.

Elke dag staat er een nieuw menu klaar met altijd een vlees- of visgerecht, een vegetarische gerecht, een echte klassieker en een kindergerecht. In de speciale kindermaaltijden worden groenten ‘verstopt’.

In porseleinen schalen en gratis thuisbezorgd

Je kunt al meerdere dagen vooruit bestellen of tot op de ochtend zelf voor 11 uur. De maaltijden zijn €20 voor 2 personen of rond de €30 voor een gezin met 2 kinderen. ‘S Avonds komt een vrolijke bezorger op een elektrische bakfiets bij je bezorgen; de maaltijden zitten in een porseleinen ovenschaal. Bij de volgende bezorging wordt deze weer meegenomen in de stevige MarleenKookt tas. Op het bijgevoegde kaartje staat de opwarminstructie. Aan tafel gaan voelt heel ontspannen en het eten smaakt heerlijk. Je proeft dat alles vers is, Marleen kookt met veel kruiden en goede ingrediënten in plaats van vet, suikers en kunstmatige smaakmakers.

Gezond en duurzaam

Marleen Jansen (48), moeder van twee pubers, was een gepassioneerde hobbykok met banen in de marketing en sales bij HEMA en Ahold toen ze in 2011 samen met haar man Joris Keijzer (48), die de planning doet en de website onderhoudt, MarleenKookt startte. “Als hardwerkende ouders met jonge kinderen hadden we behoefte aan gezonde en duurzame bestelmaaltijden.” Ze begonnen met bezorgen in hun eigen postcodegebied, inmiddels kan heel Amsterdam, Haarlem, en sinds kort ook Utrecht een gezonde smakelijke maaltijd bestellen. Nog steeds staat Marleen met veel plezier te koken met haar keukenteam.

Proef nu MarleenKookt met €5 DUIC korting

Tot 20 september krijg je via DUIC nu €5 korting op je eerste maaltijd. Gebruik daarvoor code DUIC5

