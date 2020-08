Grand opening winkelcentrum De Gaard

De verbouwing zit erop en De Gaard is klaar voor de toekomst. Op zaterdag 5 september vindt er een spectaculaire grand opening plaats! 7 shows, voortreffelijke hapjes en drankjes van de winkeliers, mooie prijzen, activiteiten en meer. Jij bent uitgenodigd!

DÉ SHOW

Ben je gek op muziek en wel in voor een spelletje met je vrienden? Voor alle muziekliefhebbers spelen we samen met jullie de meest swingende spelshow van Nederland; DE JUKEBOX SHOW! Een interactief live spektakel vol zang, swingende dans, met een flinke dosis spel en een vleugje special effects. En, let goed op, houd je speelkaart bij de hand.. want misschien ben jij wel de winnaar van de show!

De shows zijn als volgt opgesplitst:

10:00 uur: voor de jonge kids (t/m 12 jaar) Papa’s en Mama’s ook welkom

11:00 uur: voor bezoekers van 65 jaar en ouder

12:00 uur: bijzonder momentje voor de bewoners

13:00 uur: voor iedereen, jong & oud

14:00 uur: TikTok Event (12 tot 25 jaar)

15:00 uur: voor iedereen, jong & oud

16:00 uur: VIP-show met Romy Monteiro (alleen verkrijgbaar op uitnodiging van de winkelier)

AANMELDEN

Stap binnen bij Kris Kringle, Anastasia Fashion of Kip Atelier, geef aan bij welk van de 7 shows jij wilt zijn en bemachtig jouw ticket(s). Je kunt maximaal 5 tickets per persoon aanvragen. Ticket(s) op zak? Zet jezelf (en je gezelschap) op de gastenlijst door je aan te melden via www.winkelcentrumdegaard.nl

In verband met de voorbereidingen en voor een fenomenale organisatie is je aanmelding belangrijk.

1 Golden ticket biedt toegang voor 1 persoon. Let op: er zijn maximaal 75 plekken beschikbaar.

Heb je geen ticket kunnen bemachtigen? Geen paniek. Ook in en rondom de passage zijn er leuke activiteiten. Zo zijn er traditionele attracties, kinderworkshops, een schminkstand, life size characters en meer. Dit evenement is 100% corona proof.

Mocht je nog vragen hebben over de organisatie van de heropening?

Bel naar 085-3036872. Wij helpen je graag verder!