Gratis speurtochten in de herfstvakantie

Bij Kasteel de Haar heb je deze herfstvakantie het idee dat je even echt helemaal weg bent. Achter elke deur, elk detail, elke bloem uit de kleurrijke tuinen, schuilt wel een verhaal. Over andere tijden, andere culturen en andere figuren. Bij Kasteel de Haar is het mogelijk om rond te lopen in het kasteel en deze verhalen zelf te ontdekken!

Zijn jullie van plan een bezoek te brengen aan Kasteel de Haar met het daarbij horende park en tuinen? Goed nieuws! Je krijgt van 10 t/m 25 oktober een gratis speurtocht bij je kasteel of parkbezoek. Word een echte speurneus met één van de drie gratis speurtochten en ga op ontdekking door het kasteel of park.

ZOO-K HET DIER VAN DE HAAR

Kinderen t/m 7 jaar

In en rond Kasteel de Haar zijn ontelbaar veel dieren te ontdekken. De baron en barones waren dól op dieren. Als je héél goed zoekt kun je veel echte en fantasiedieren ontdekken in het kasteel en in de prachtige tuinen. Vind jij ze allemaal? Aan de hand van een eigen opdrachtenboekje kom je al speurend van alles te weten over alle dieren in het kasteel en in de kasteeltuin.

KIJKTOCHT OP BEZOEK BIJ DE BARON

Kinderen vanaf 8 jaar

Ben jij een echte Kasteel de Haar kenner? Wil je alles te weten komen over het luxe leven dat de baron en barones van Kasteel de Haar leidde? Dan moet je echt op ontdekkingstocht met onze kijktocht. De laatste bewoners van Kasteel de Haar Thierry van Zuylen van Nijevelt van De Haar en barones Gabrielle van Zuylen laten je alle mooie ruimtes van het kasteel zien! Bereken onderweg hoe hoog de Main Hall eigenlijk is en ontdek de favoriete kleur van architect Pierre Cuypers. Voor echte speurders en kinderen met oog voor detail.

PARKSPEURTOCHT

Kinderen vanaf 6 jaar

Deze speurtocht neemt je mee naar de mooiste plekken van het park. Ontdek alle leuke weetjes. Kom langs de rozentuin, het doolhof en het hertenkamp. Wist je dat ons park, inclusief stijltuinen, maar liefst 55 hectare groot is? Naast interessante weetjes heb je dus ruimte en tijd zat om te genieten van alle mooie planten, bloemen, bomen en dieren in het park.

Bezoekersinformatie

Vergeet niet om online je toegangsticket te kopen voor een bezoek. Vanwege drukte werken we met een beperkt aantal mensen per tijdslot. De speurtocht is verkrijgbaar voor aanvang van een bezoek.