Wie wil jij een hart onder de riem steken? Doe mee met #hartvoorUtrecht

Tijdens de eerste coronagolf sierde nijntje de cover van deze krant. ‘Utrecht, zorg goed voor elkaar’. Deze tekst vond je achter ramen en etalages door de hele regio.

Nog steeds zien we nijntje volop hangen en doen we ons best naar elkaar uit te kijken. Maar ook blijkt het lastig en raakt onze emotionele buffer langzaam op.

Bij DUIC willen we samen met de gemeente Utrecht weer een beroep doen op ieders geduld, liefde en solidariteit. Wie wil jij een hart onder de riem steken? Stuur een naam (voor 26 oktober) in via deze link en wij maken een groot #hartvoorutrecht van alle namen. Uiteraard als cover voor de DUIC krant.