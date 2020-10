Herfstuitjes in Utrecht

De herfstvakantie 2020; anders dan anders, maar niet minder leuk! De horeca is helaas gesloten, maar Utrecht biedt volop leuks om deze vakantie te zien, doen en bezoeken. Wij selecteren een aantal Utrechtse uitjes die wel kunnen in de herfstvakantie. Geniet dit najaar van al het moois dat cultuur en natuur te bieden heeft.

Gratis speurtochten bij kasteel De Haar

Bij Kasteel de Haar heb je deze herfstvakantie het idee dat je even echt helemaal weg bent. Achter elke deur, elk detail, elke bloem uit de kleurrijke tuinen, schuilt wel een verhaal. Over andere tijden, andere culturen en andere figuren. Bij Kasteel de Haar is het mogelijk om rond te lopen in het kasteel en deze verhalen zelf te ontdekken! Je krijgt van 10 t/m 25 oktober een gratis speurtocht bij je kasteel of parkbezoek. Word een echte speurneus met één van de drie gratis speurtochten en ga op ontdekking door het kasteel of park.

www.kasteeldehaar.nl

Samen gezellig tosti’s truffels treinen kijken

Herfstvakantie in het Spoorwegmuseum. In de herfstvakantie van 10 t/m 25 oktober kun je de tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen bekijken en zijn er allerlei leuke familieactiviteiten rond het thema eten en drinken. Kom dansen in de discotrein, speur naar de smaakmonsters of kroon jezelf tot “Chef du Cuisine” met een zelfgemaakte koksmuts. In de Wachtkamer 1steklasse leer je tijdens een heuse etiquette les hoe je je hoort te gedragen aan tafel als je dineert in een luxe trein. En ga ook langs het onderdeel Tongen van het Universiteitsmuseum en ontdek dierentongen onder de loep. Reserveer je bezoek:

www.spoorwegmuseum.nl

Live is altijd leuker met herfststukjes!

Aan schermtijd geen gebrek de afgelopen maanden. Hoe fijn is het dat we deze Herfstvakantie, van zondag 16 t/m zondag 25 oktober, weer kunnen genieten van de mooiste jeugdtheatervoorstellingen tijdens Herfststukjes! Vijf theaters in de regio Utrecht openen hun deuren om jong en oud veilig te ontvangen deze herfstvakantie. Kom langs en verdiep je in liefdeslessen voor peuters, krijg antwoorden op al je vragen, beleef fantasievolle avonturen in de nacht of ga mee op een bloedstollend avontuur met live DJ beats. Ben je benieuwd naar het hele programma? Neem dan een kijkje op:

www.herfststukjes.nl

Utrechts Landschap: kinderen doen het zelf

Schilderen met blaadjes, paddenstoelen zoeken, vetbollen maken, nachtvlinders zoeken en nog veel meer. Onder het mom ‘zelf doen’ kun je aan de hand van tips en tricks op de website van Utrechts Landschap gave dingen doen om zelf te doen. Ga heerlijk met de kinderen de natuur in op landgoed Oostbroek of landgoed Beerschoten mét een van de gratis kinderroutes. In de kaart zit een gat, zodat je de weg vindt via de kompasrozen die je onderweg tegenkomt. Bij ieder kompas kun je een opdracht doen. Je kunt kiezen uit route’s heksenpad Oostbroek of speelpad Beerschoten. Maar wacht niet te lang, want op=op!

www.utrechtslandschap.nl

Bezoek de leukste Utrechtse boerderijen en tuinen

Utrecht Natuurlijk heeft vijf stadsboerderijen en vier stadstuinen verspreid over Utrecht. Op deze locaties is altijd wat te doen. Kom kijken bij de dieren, loop door de tuinen of kom spelen in de speeltuin. Kom je langs op stadsboerderij Eilandsteede aan de rand van Park Transwijk, stadsboerderij Koppelsteede in Lunetten, Steede Hoge Woerd in Leidsche Rijn, stadsboerderij Griftsteede in het Griftpark of op stadsboerderij Gagelsteede in Overvecht? In de herfstvakantie worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk op de website wat er bij jou in de buurt te doen is! De locaties zijn open van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten

Oorlog door de ogen van een kind – beleef het bij Nationaal Militair Museum

Hoe was het om als kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken? Stap binnen in De Klas van ’45: een indringende historische belevingswereld waar je de oorlog beleeft door de ogen van vijf schoolkinderen. Ontmoet Cor, Jack, Frits, Corrie en Ad en beleef hun waargebeurde verhalen en emoties. Terwijl je loopt door rijk gedecoreerde scenes beleef je hun verhalen alsof je er zelf bij was. Tijdens de vakantie worden er daarnaast dagelijks stoere activiteiten georganiseerd in het museum. Leer bijvoorbeeld alles over camouflage of rijd in een echte tank!

www.nmm.nl

Ontdek dé leukste dierentuin voor kinderen in de herfst

In DierenPark Amersfoort hoef je helemaal niet netjes op de paden te lopen. Midden in het bos klauter je onder, boven en tussen de dieren. Wiebel over de beer, vaar langs de ringstaartmaki’s en duik met de dassen onder de grond. In het park lijkt het alsof je midden tussen de dieren staat. Zo sta je zomaar op een neuslengte afstand van de hyena’s en komt een grote gier je tegemoet lopen. Een jonge avonturier in huis? Stap dan in het Dinopark en sta oog in oog met reusachtige dino’s uit de oertijd. Ga met het hele gezin op pad en ontdek DierenPark Amersfoort in de herfst, perfect bereikbaar in het midden van het land!

www.dierenparkamersfoort.nl

Herfstvakantie in de bieb

De blaadjes vallen van de bomen en buiten is het guur. Kom snel naar de bieb voor de leukste familievoorstellingen, workshops en Cinekid on Tour. In Bibliotheek Neude en Leidsche Rijn. Je hoeft je niet te vervelen tijdens de herfstvakantie. Er is van alles te doen in de bieb! Wat dacht je van de bijzondere voorstelling ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ (8+), met nagesprek met de spelers. Of de voorstelling ‘Koning van Karton’ (4+). Met bijbehorende dansworkshop of Verhaalatelier. Of ‘De draad van Alexander’ (6+), met 3D workshop in het Lab. En samen met Hoogt in Bieb Neude komt Cinekid on Tour naar de bieb. Met de films ‘Mier’ voor 9+, ‘Kort maar krachtig’ voor 8+, ‘Verhalen met een staartje’ voor 6+ en ‘Findus gaat verhuizen’ voor 4+. Er zijn in totaal wel 18 filmvoorstellingen! Wil je zelf aan de slag? Dan zijn er de workshops Maaklab en Animatieplaats. Kijk snel op de website voor het volledige programma en tickets.

www.bibliotheekutrecht.nl

Moederziel, een live-cinemavoorstelling vanuit je eigen huis

In het holst van de nacht ontwaakt de ziel van Alma. Ze ziet de nog zichtbare maskerafdrukken in Alma’s gezicht na een lange dienst in het ziekenhuis en voelt het gemis van haar moeder. De ziel weet wat ze moet doen en gaat op zoek naar Moederziel.

Moederziel is een poëtische, filmische vertelling over een zoektocht naar troost zonder aanraking, met acteurs, poppen, miniatuurwerelden en muziek, die je via livestream kunt bekijken vanuit de veiligheid van je eigen huis.Er zijn ook een aantal tickets voor een exclusieve backstage experience in Het Huis Utrecht. Hiermee zien hoe de live-cinemavoorstelling Moederziel wordt gemaakt. Van 21 oktober t/m 1 november, diverse aanvangstijden MOEDERZIEL Online & in Het Huis Utrecht

moederziel.com

Muzikaal Talent Gezocht!

Ben je tussen 8 en 18 jaar, zit je al een poosje op muziekles, maar zou je het liefst de hele dag door willen spelen? Meld je dan aan voor TRAIECTUM: een uniek Talentontwikkelingsprogramma van DUMS (De Utrechtse Muziekschool), samen met conservatoria, amateurgezelschappen, festivals en de Gemeente Utrecht. Een half jaar lang ga je je talent ontwikkelen via extra individuele lessen, masterclasses van professionals, samenspel en optredens. Of je nu interesse hebt in pop, in jazz, in klassiek, in wereldmuziek of in oude muziek: TRAIECTUM wil jou verder op weg helpen je muziektalent te laten stralen! Op zaterdag 31 oktober zijn de audities bij DUMS op Domplein 4. Meld je aan op:

www.dums.nl.

DUMStad: iedere zondag verrassende optredens

´Een absolute aanwinst voor de stad.´ werd DUMStad de afgelopen maand al genoemd door de bezoekers. DUMStad biedt sinds begin september iedere zondagmiddag verrassende optredens in het bijzondere pand van DUMS op het Domplein. Die vinden onder meer plaats in een voor velen nog onondekte parel: de Marnixzaal, van ruim 150 jaar oud. De komende maand zal DUMStad dankzij de coronamaatregelen een wat kleinschaliger opzet kennen, maar de muzikale verrassingen? Die blijven! Op zondagmiddag 18 oktober laat het Skazka Kwartet bijvoorbeeld horen hoe mooi de sprookjes van Grimm en de muziek van Beethoven kunnen samensmelten. En op zondag 25 oktober biedt UJazz een middag met prikkelende jazz en betoverende wereldmuziek. Meer info en (gratis) tickets op

www.dumstad.nl