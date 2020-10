Het Grote Utrecht Stadsdiner: alle Utrechters eten samen

Op zaterdag 17 oktober is het Wereldarmoededag. Vandaag zitten Utrechters als één grote familie met elkaar aan tafel tijdens het Grote Utrecht Stadsdiner. We delen een maaltijd & verhalen met elkaar, verspreid over verschillende plekken in de stad. En thuis kun je -online- aanschuiven! We nodigen de hele stad uit om mee te doen, want samen eten verbindt.

Speciaal voor het Grote Utrecht Stadsdiner heeft chefkok Jasper Kaan van restaurant De Klub een heerlijke maaltijdsoep samengesteld die je zelf thuis kunt maken. Inmiddels zijn er 2500 pompoenen, vele kilo’s aardappels, wortels, venkel, en zakjes met een speciale kruidenmix afgeleverd bij de Voedselbank Overvecht, waar de ingrediënten door vrijwilligers worden ingepakt.

Eet je zaterdag 17 oktober mee? Bestel dan het maaltijdpakket via de website. Het pakket voor vier personen is gratis, maar we hopen wel op een vrijwillige bijdrage. De opbrengst gaat naar de voedselbanken in Utrecht. Delen zit tenslotte in het DNA van Utrecht, denk aan onze schutspatroon Sint Maarten die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Talkshow live op UStad

De bieb op de Neude heeft op 17 oktober van 14.00 -18.00 uur een uitgebreid programma, dat wordt afgesloten met een talkshow. Presentatoren Ronald Giphart en Gabriel Erlach ontvangen een breed scala aan gasten en praten met ervaringsdeskundigen. In de uitzending schakelen we door naar enkele locaties waar gegeten wordt, zoals Het Smulhuis in de binnenstad, Bij Bosschard op Kanaleneiland, de Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn en het Johannescentrum in Overvecht. Kijk op tv naar de live-uitzending van 18.00-19.30 uur op UStad. Gezellig met je bord op schoot, dan eten we allemaal samen! Of kijk online via www.rtvutrecht.nl/live/ustad

Bestel gauw want op is op

Het Grote Utrecht Stadsdiner is een initiatief van Stichting Dialoog, de Armoedecoalitie Utrecht en Sharing Arts Society, samen met verschillende partners zoals de bibliotheek en RTV Utrecht.

Bestellen kan de hele week nog, maar op = op. Alle info is te vinden op www.stadsdinerutrecht.nl