Het ultieme wonen

Wonen in een wijk waar architectuur en Healthy Urban Living samenkomen. Nieuwbouwproject LEVELS maakt het mogelijk!

LEVELS bestaat uit drie afzonderlijke woonblokken met een divers aanbod van appartementen en woonhuizen. De hoofdmoot van het project wordt gevormd door twee carré-vormige bouwvolumes met in totaal 70 woningen, waarvan 6 appartementen.

Ruime appartementen

De appartementen zijn ruim van opzet, variërend in woonoppervlakte vanaf 76 m2 en voorzien van minimaal 2 slaapkamers. De appartementen zijn bereikbaar per lift en voorzien van een zonnig balkon. Het ideale levensloopbestendige appartement of eerste appartement voor een klein gezin. In de onderste bouwlaag is ruimte gehouden voor een eigen atelier of kantoor aan huis en toekomstige deelfietsen.

Flexibele eengezinswoningen

De eengezinswoningen kennen een zeer grote variëteit aan woningtypen en grootte. Daardoor is er voor ieder wat wils en is er haast geen woning gelijk binnen het plan. De woningen spelen in op de groeiende behoefte aan flexibel en meervoudig ruimtegebruik. Elke woning heeft de beschikking over een eigen privé-parkeerplaats in de parkeerkelder of op eigen terrein.

Duurzaam

Naast een heel mooi project, wordt LEVELS vooral een bijzonder duurzaam project. Dankzij onder meer de hoge isolatiewaarden van vloeren, gevels, daken en drievoudige HR+++ beglazing. Tezamen met de slimme installatie resulteert dit in woningen die uiteindelijk meer energie opleveren dan dat zij verbruiken.

Bekijk hier het prachtige woningaanbod!