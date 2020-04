Hoge Steenen: royale herenhuizen, centraal in Utrecht

Het Parkblok in Hooge Steenen, een top locatie

Het Parkblok is onderdeel van project Hooge Steenen, op 10 minuten fietsen van hartje Utrecht en op loopafstand van centrum Leidsche Rijn. Aan een fraai park in Leidsche Rijn Centrum Oost verrijzen 29 duurzame en royale herenhuizen. Een top locatie nabij uitvalswegen en openbaar vervoer waar je heel lang met plezier kunt blijven wonen en genieten van voorzieningen en cultuur in de omgeving.

Start bouw verwacht in de zomer van 2020.

Dit is de huidige prognose. De makelaar kan je meer vertellen over aantrekkelijke voorwaarden zodat je hier binnen een overzichtelijke termijn duidelijkheid over hebt.

Fantastisch wonen

De herenhuizen zijn 180 tot 225 m2 groot over 4 woonlagen, met wisselende plafondhoogten tot 4 meter. Stijlvolle trappen en vide geven een bijzondere beleving. Schitterende baksteen architectuur, fraaie details en een afwisselend straatbeeld met erkers en Franse balkons. Aan de achterzijde van de woning kan je genieten van een heerlijke tuin, met handig achterpad, de meeste met berging. Bij elke woning hoort een eigen parkeerplaats én (kelder)berging in de parkeergarage. Uiteraard zijn de woning duurzaam gebouwd, met uitstekende isolatie, gasloos en zonnepanelen op het dak. De prijzen zijn vanaf €725.000,- v.o.n. Bekijk de beschikbare woningen op de projectwebsite.

Wonen & werken of levensloopbestendig? Het kan!

Veel opties maken de woningen geschikt voor elke doelgroep, zoals een woonhuislift, extra slaapkamers of praktijk aan huis. Een uitbouw, eigen opgang vanuit de parkeergarage/kelderberging of oplaadpunt voor een elektrische auto, dat kan ook. Vraag naar de mogelijkheden.

Contact

Ons team is ontzettend enthousiast over Hooge Steenen. Dat enthousiasme delen we graag met jou door er voor je te zijn. Voor alle vragen over de verkoop en informatie over de woningen in Hooge Steenen staan de makelaars voor je klaar:

Beumer Garantiemakelaars

030 – 6776000

[email protected]

Ons Huis vastgoed

030 – 2312161

[email protected]

www.hoogesteenen.nl