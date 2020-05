Hoppa ziet enorme groei in aantal bestellingen

Hoppa bezorgt jouw favoriete (vers)producten van lokale Utrechtse ondernemers. Dit betekent al die heerlijke ambachtelijke versproducten (thuis)bezorgd op het moment dat het jou uitkomt.

In de huidige samenleving, waarbij mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, de ideale manier om het jezelf makkelijk(er) te maken. Producten van topkwaliteit en je hoeft er niet eens de deur voor uit. Hoppa bezorgt op een duurzame manier, met schone elektrische vrachtfietsen. Zo draag je bij aan het behoud van onze mooie Utrechtse binnenstad terwijl je de lokale ondernemers ondersteunt. Logisch dat in de afgelopen 2 maanden het aantal bestellingen vervijfvoudigd is. Doe jij ook mee #supportyourlocals?

Hoe werkt Hoppa?

Ga naar hoppa.nl, toets je postcode in, bezoek de verschillende lokale winkels en vul je winkelmand met jouw favoriete producten. Als je klaar bent met jouw bestelling, kies je jouw gewenste bezorgmoment. Onze hoppers halen de boodschappen op bij de verschillende winkels en komen alles in één keer bij jou (thuis)bezorgen. Lekker en makkelijk! Hoppa bezorgt op alle adressen in Utrecht Oost, Noordwest, Noordoost en Binnenstad. Als je je postcode invult op de website zie je meteen of Hoppa ook bij jou bezorgt.

Een steuntje in de rug

Het is allemaal al ingewikkeld genoeg op dit moment en jezelf af en toe wat extra’s gunnen mag best. Daarom hebben we speciaal voor jou als lezer van DUIC een mooie aanbieding: toets de code ‘DUIC-corona’ in bij het plaatsen van je eerste bestelling op hoppa.nl en betaal geen bezorgkosten. We hopen snel jouw eerste bestelling te mogen ontvangen!