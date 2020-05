Hulp via het Servicepunt Utrecht

Bent u of kent u iemand die extra hulp nodig heeft in het contact met de gemeente. Spreekt u bijvoorbeeld niet goed Nederlands? Heeft u moeite met lezen? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig?

Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Neem dan contact op met ons Servicepunt.

Samen komen we er vast uit.

Bel ons via 030 – 286 10 00

Of ga naar Utrecht.nl/service-punt: hier vindt u een knop voor chat, videochat of contact met een doventolk.

Onze medewerkers staan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor u klaar en helpen u graag op weg. De medewerkers spreken verschillende talen en kunnen een tolk inschakelen om met u te praten.

Vind elkaar en help elkaar

We zien veel prachtige initiatieven in de stad ontstaan, zoals dit leuke voorbeeld van steljevoor.info/utrecht. Mensen willen elkaar graag helpen en op allerlei plekken bruist het van de ideeën en initiatieven om iets goeds en positiefs te halen uit deze rare tijd.

Daar zijn we enorm trots op. We hebben de verschillende platforms waar u terecht kunt voor hulp, advies, tips en verhalen gebundeld.

Meer weten?

Kijk op Utrecht.nl/corona

Initiatieven in coronatijd

Heeft u een goed idee? Iets waarmee u echt iemand kunt helpen in deze pittige tijden? Vraag dan een bijdrage aan uit het Initiatievenfonds van de gemeente. De gemeente behandelt deze aanvragen extra snel. Uiteraard worden de richtlijnen van de RIVM ook bij de initiatieven gevolgd.

Meer weten? Kijk op Utrecht.nl/initiatievenfonds

Stel uw vraag aan het buurtteam

De buurtteams blijven ook in deze tijd hulp en ondersteuning bieden.

Bij vragen over opvoeden en opgroeien, rondkomen en schulden, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, eenzaamheid, of de impact van corona op uw situatie. Bel gerust met het buurtteam in uw wijk. Hiernaast vindt u het telefoon- nummer.

Kijk voor meer informatie op: Buurtteams.nl

Binnenstad

030 – 740 05 10

De Meern

030 – 740 05 16

Dichterswijk/Rivierenwijk

030 – 740 05 13

Hoograven/Tolsteeg

030 – 740 05 12

Kanaleneiland

030 – 740 05 14

Leidsche Rijn

030 – 740 05 15

Lunetten

030 – 740 05 11

Noordoost

030 – 740 05 08

Ondiep Pijlsweerd

030 – 740 05 02

Oost

030 – 740 05 09

Overvecht

030 – 740 05 05

Vleuten

030 – 740 05 17

West

030 – 740 05 01

Zuilen

030 – 740 05 03

VO&SO

030 – 740 05 20

MBO

06 – 20 98 07 06

06 – 29 79 38 68

Blijf op de hoogte via nieuwsbrief

Meer informatie, ook over initiatieven en hulp in uw wijk, vindt u in de nieuwsbrieven van de wijkbureaus.

U kunt zich abonneren via onze website: Utrecht.nl/nieuwsbrieven