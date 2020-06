In verkoop: 15 woningen Het Centrale Erf

Rustig gelegen in het hart van De Erven in Hoef en Haag komen 15 woningen die grenzen aan een gezamenlijke binnentuin. Kijk op www.hoefenhaag.nl naar de nog beschikbare woningen!

De karakteristieke architectuur van de eengezins- en levensloopbestendige woningen doen denken aan het vroegere erf rondom een boerderij, intiem met een dorps karakter. De woningen zijn een unieke combinatie van drie-laagse gezinswoningen en levensloopbestendige woningen met verdieping. Wie weet wonen er straks drie generaties rondom de gezellige binnentuin. Hoe ideaal zou dat zijn!

Eengezinswoningen

De tussen- en hoekwoningen zijn verdeeld over twee kleine blokjes met ruime tuinen die (deels) grenzen aan de gezamenlijke binnentuin. De karaktervolle architectuur met zijn raamluiken, tuitgevels, geveldetails en raamroedes geven de woningen een gemoedelijke uitstraling. Ruim opgezet met drie slaapkamers, complete keuken en badkamer. Uiteraard gasloos en energiezuinig en voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen.

Levensloopbestendige woningen

Deze 8 woningen liggen direct aan de gezamenlijke binnentuin. Authentieke details als ronde raampjes en de boerendeur geven charme aan deze woningen. De woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer vind je hier op de begane grond. Ideaal voor nu, ideaal voor later. Op de verdieping is er door de dakkapel volop ruimte voor een extra slaapkamer of speelkamer voor de kleinkinderen. Comfortabel, energiezuinig en duurzaam wonen.

Gezamenlijke binnentuin

Als toekomstige bewoner van Het Centrale Erf krijg je de mogelijkheid om de inrichting van de gezamenlijke binnentuin te bepalen. Onder begeleiding van een professional onderzoeken jullie samen de verschillende varianten die er mogelijk zijn en maken jullie een keuze. Droom jij van een moestuin? Of is een plek waar kinderen veilig met elkaar kunnen spelen jouw wens?