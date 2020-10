iPractice: de psycholoog voor je dagelijks leven, geen wachttijden en de ideale combinatie van offline en online

Psychlogenpraktijk iPractice is nieuw in Utrecht. Na een succesvolle praktijk in Amsterdam opende de praktijk zo’n twee maanden geleden de deuren in het sfeervolle en monumentale pand aan het Oorsprongpark. Het team bestaat tot nu toe uit vijf Utrechtse psychologen. De eerste vijftig Utrechters zijn gestart met hun behandeling, maar er is genoeg ruimte voor nieuwe cliënten. We spreken met founder Gijs over hoe dit kan, aangezien er vrijwel overal in Nederland wachttijden zijn.

Oprichter en GZ psycholoog Gijs Coppens en zijn team willen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vernieuwen. “Er gebeurt heel veel goeds in de ggz en er worden veel mensen goed geholpen, maar die zorg staat al jaren onder druk”, zegt hij. “Je merkt dat zorgverleners door de drukte niet veel meer aankunnen. Cliënten moeten één à twee maanden tot soms zelfs een jaar wachten.” Ruim twee miljoen Nederlanders lopen jaarlijks rond met mentale klachten, niet gek dus dat alles zo onder druk staat.

iPractice wil daarom de drempels voor de ggz verlagen om zo onder meer van de lange wachttijden af te komen. Daarnaast vindt de praktijk het belangrijk dat cliënten een klik hebben met hun psycholoog. De ervaring leert dat het vaak moeilijk is om te kiezen wie goed bij je past. “Dat zijn twee dingen die we belangrijk vinden: de wachttijd moet kort zijn en we willen dat je meteen een goede klik ervaart met je psycholoog.”

Binnen twee weken

Die snelheid is mogelijk, omdat het team van iPractice niet in een werkwijze gelooft die 100 procent offline is. “Dan doe je tekort aan wat er met technologie mogelijk is. Voor de geestelijke gezondheidszorg, ligt de ideale oplossing ergens in het midden tussen offline en online. Dus wat je online kan doen, doe je online om het proces te versnellen. En omdat menselijk contact ontzettend belangrijk is, organiseer je dat offline.”

Tot nu toe zijn de reacties heel goed. “Via Zorgkaart Nederland worden we gemiddeld met een 9,3 beoordeeld.” De combinatie van offline en online is een van de aspecten waar cliënten erg over te spreken zijn. “In de spreekkamer is er de ruimte om dieper in te gaan op individuele thema’s. Online kunnen we ook echt in het gedrag van iemand motiverend en coachend aan de zijlijn staan. Zo kan je iemand in het dagelijks leven echt steun geven. Het is heel mooi om allebei te kunnen doen.”

