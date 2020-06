Jouw groen kwartier in de levendige stad

Zo’n stadskwartier heeft Utrecht nog niet eerder gezien. De Nieuwe Defensie is een nieuwe woonwijk, gelegen aan het Merwedekanaal, naast de monumentale Villa Jongerius en op 10 minuten lopen van de Utrechtse binnenstad.

Utrecht, jouw stad

Al sinds jaar en dag is Utrecht een levendige stad, die bruist van mensen, activiteiten en bedrijven. Zo ook bij het Merwedekanaal, dat oorspronkelijk is aangelegd als handelsweg van Amsterdam naar Duitsland. Tegenwoordig zie je daar geen grote scheepvaart maar vind je hier roeiverenigingen, hardloop- en fietsroutes en horeca. Met alle voorzieningen van de stad om de hoek is De Nieuwe Defensie, dat zijn naam ontleent aan het voormalig Defensieterrein, de perfecte plek om te kwartieren in Utrecht, jouw stad.

Bijzondere woningen

In totaal bouwen we hier ongeveer 600 woningen, van groot tot klein, zowel koop als huur. Voorzien van parkeergarages, en met het Centraal Station vlakbij. In dit nieuwbouwplan vind je een oase van rust, met alle levendigheid en voorzieningen van het centrum om de hoek.

In de eerste fase van De Nieuwe Defensie, gelegen tegenover het prachtige Villa Jongerius, komen verschillende soorten nieuwbouwwoningen. Daarmee wordt het ook een thuis voor diverse soorten mensen. Er komen grote en kleine appartementen én gezinswoningen. Koopwoningen, maar ook huurwoningen. Wat opvalt is dat veel woningen ruim opgezet zijn. Zo zijn er stadswoningen bij met tuin van 3 en 4 lagen, die volop ruimte bieden aan jou en je gezin.

Meld je aan

