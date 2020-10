Juist nu een horecabedrijf (ver)kopen? Horecamakelaar Joey Hehamahua heeft tips

De horeca wordt hard getroffen tijdens deze crisis. Veel ondernemers moeten overwegen hun bedrijf te verkopen en anderen zien juist nu volop kansen. Joey Hehamahua, mede-eigenaar van Klaassen Horecamakelaardij BV, is horecamakelaar in Utrecht en weet als geen ander wat er allemaal komt kijken bij een dergelijk proces. Is het een goed moment om in horeca te investeren of een goede tijd om te verkopen? Wij vroegen het hem.

De horeca lijkt de hoek waar de klappen vallen. Hoe ervaren jullie dat als Horecamakelaardij?

“Het zijn inderdaad rare tijden. Niemand zag dit aankomen en daarom heeft ook niemand zich hier goed op kunnen voorbereiden. Het voelt heel oneerlijk, maar het is helaas de realiteit. En dat in een branche waar het juist draait om samenkomen, gezelligheid en saamhorigheid. Door mijn werk heb ik al vele horecaondernemers mogen leren kennen. Enthousiaste en bevlogen ondernemers met passie voor hun zaak. Toen op 15 maart het bericht kwam om de totale Nederlandse horeca te sluiten was dat voor iedereen enorm schrikken. Helaas betekent de realiteit waarin we nu leven voor iedereen een serieuze pas op de plaats en een onvoorspelbare toekomst.

Vanzelfsprekend hoop ik niet dat deze situatie hen dwingt om keuzes te maken. Het is naar mijn idee wel een moment om naar de toekomst te kijken en goed af te wegen hoe die er voor jouw bedrijf uit moet zien. En daar denk ik graag over mee.”

Gaat het aanbod van de horeca in Utrecht de komende tijd niet drastisch afnemen?

“Tot nu valt dat dus heel erg mee. Hier spreekt ook echt passie voor het vak uit, het denken in kansen en een enorme flexibiliteit van de horecaondernemers. Ze bewegen mee met de vraag van de consument. Zo zijn terrassen vergroot en is het aanbieden van bezorgen heel erg toegenomen. Dit laatste is iets waarvan we verwachten dat dit ook na de crisis zo zal blijven.”

Neemt het aantal horecabedrijven dat wil verkopen niet enorm toe?

“Dat zou je wel denken hè. Echter zien we het aanbod aan horecabedrijven dat te koop komt niet enorm toenemen. We horen dat de meeste horecaondernemers gelukkig nog een goede/lange zomer hebben kunnen draaien met veel vakantiegangers uit eigen land. Daarnaast zal de overheidssteun ook enigszins hebben bijgedragen. Maar of het dit najaar ook nog zo zou zijn valt te bezien.”

Is dit dan wel een goed moment om je horeca bedrijf te verkopen? Of kan je beter even wachten?

“Er zijn uiteenlopende redenen voor de verkoop, dit kan zijn vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, vanwege gezondheidsredenen, of om bedrijfseconomische redenen, etc. Iedere reden heeft dan ook zijn eigen urgentie en aanpak. Het verkopen van een bedrijf is iets waar ondernemers niet vaak mee te maken hebben. Daarom is het verstandig je hier goed over te laten informeren door professionals met kennis en ervaring. Goede begeleiding is hierbij essentieel. En dat is waar wij om de hoek komen kijken.”

Zijn er wel kopers voor horecabedrijven?

“We zien twee reacties onder kandidaat kopers; je hebt een groep die afwacht en nu even pas op de plaats maakt. En je hebt een groep die deze tijd aangrijpt om een horecabedrijf over te nemen. En dan niet omdat ze een slaatje willen slaan uit het leed van een ander, maar meer omdat dus die andere groep kandidaat kopers nu even niet doorpakt.

Vanuit dat oogpunt is dit het moment om horeca aan te kopen, je bent de anderen voor. Dit zijn soms ondernemers die al meerdere horecazaken hebben, maar ook starters die een financiering uit privékringen weten te krijgen. Uiteindelijk gaat het de verkoper erom dat er een koper wordt gevonden die er een realistische prijs voor geeft. En dat zien wij weer veelvuldig gebeuren.”

En waar halen de kopers juist nu hun financiering vandaan?

“Sommigen hebben de luxe positie dat ze in de loop der jaren een goed eigen vermogen hebben weten op te bouwen waarmee ze nu kunnen investeren. Voor vreemd vermogen zien we dat banken mondjesmaat nog mee financieren. Uiteindelijk valt er voor een goed businessplan altijd financiering te krijgen. Dit gebeurt ook steeds vaker via crowdfunding, waarbij iedereen laagdrempelig kan mee investeren, dus ook vrienden en kennissen, al vanaf kleine bedragen en daar vervolgens een goed rendement voor krijgen. Voor de horecaondernemer kan dat net de overbrugging zijn om de totale investering bij elkaar te krijgen en het is dus een heel mooi instrument, zeker in deze tijden.”

En waar moet je als koper op letten?

“Laat je goed informeren over alle aspecten van het bedrijf. Hierbij valt te denken aan omzetcijfers, de voorwaarden uit het huurcontract en de verplichtingen die er op een bedrijf zitten. Verdiep je goed in de reële waarde van een bedrijf en laat je daarover adviseren.”