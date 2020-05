Lunch in de zon! Reserveer nú bij Bar Cava

Bij Bar Cava aan de Ganzenmarkt hebben ze tijdens de horecasluiting niet stil gezeten. Ook hier kun je vanaf maandag weer terecht, maar niet alleen zoals je het gewend bent. Naast een make-over van het interieur heeft ook het concept zelf een uitbreiding gekregen.

Je kunt nu namelijk ook voor lunch bij Cava terecht. Tapas en Montadito’s, kleine broodjes om te delen, prijken de kaart. Heerlijk op het zonnige terras of aan een van de gloednieuwe tafeltjes, met of zonder cava. Zeven dagen in de week kun je hier terecht voor de heerlijkste drankjes en hapjes. Van donderdag tot en met zaterdag is de keuken zelfs tot middernacht geopend. Met dit weer waan je je al snel in Mediterrane sferen maar met al het lekkers van Bar Cava beleef je de ultieme staycation.

Je kunt overdag reserveren voor een lunchplekje in de zon, dus wees er snel bij!

Win een lunch voor twee!

Nog leuker; om de heugelijke restyle te vieren geeft Bar Cava drie compleet verzorgde lunches voor twee weg. Onder alle reserveringen in juni worden er drie winnaars gekozen door een loting!

Bar Cava

Ganzenmarkt 12

www.barcava.nl