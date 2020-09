Modern en ruim wonen in Utrecht Leidsche Rijn: dat is Park Avenue!

Ben je op zoek naar een koopwoning in Utrecht en woon je graag vlakbij winkels en horeca? Dan is een woning in Park Avenue misschien wel iets voor jou. Het zeer duurzame appartementencomplex wordt gebouwd op een steenworp afstand van Leidsche Rijn Centrum en ligt aan het groene Park Leeuwesteyn. De verkoop van Park Avenue is in volle gang en er zijn nog maar een aantal woningen beschikbaar!

In Park Avenue komen in totaal 55 koopappartementen, verdeeld over 7 verschillende woningtypes. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een Parkloft op de begane grond, een tussenappartement (op de 1e t/m 5e verdieping) of een penthouse (op de 6e verdieping).

De oppervlakten van de appartementen variëren van circa 76 m2 tot circa 200 m2! Ruimte genoeg dus voor een kinder- of logeerkamer, een werkruimte of een walk in closet. Heb je een auto? Dan kun je in Park Avenue uiteraard je eigen parkeerplaats kopen in de ondergrondse parkeergarage.

Het mooie van de ligging van Park Avenue is dat bijna alle terrassen van de appartementen uitkijken over het prachtige Park Leeuwesteyn. En dat is nog niet alles! Al deze terrassen zijn ook nog eens lekker ruim en variëren van ca. 13,2 m2 tot 49,5 m2. Zelfs de zonligging is top, de terrassen liggen namelijk op het Zuid-Oosten, dat wordt dus heerlijk genieten in het zonnetje uitkijkend over het prachtige park.

Doordat Park Avenue (beter dan) energieneutraal wordt gebouwd (EP -0,1), kun je bij het kopen van je woning een duurzaamheidshypotheek afsluiten. Je profiteert daarbij van rentekortingen én je kan meer geld lenen, omdat je duurzaam woont. De 10-jaars basisrente voor de Klimaat Plus Hypotheek bedraagt momenteel 1,05%.

Uitgelicht: de hoekappartementen:

In Park Avenue komen 8 prachtige hoekappartementen, welke zich bevinden op de 2e t/m 5e verdieping. De woonoppervlaktes van deze hoekappartementen variëren van circa 116 m2 tot ongeveer 128 m2 Alle hoekappartementen hebben een ruime woonkamer met een keuken, drie slaapkamers, een complete badkamer en een apart toilet. Het extra riante balkon van maar liefst twintig vierkante meter grenst direct aan de woonkamer en kijkt uit over het rijkelijke groen van het nieuwe Park Leeuwesteyn. De hoekappartementen zijn beschikbaar vanaf € 595.000,- v.o.n.

Contact en informatie:

Heb je interesse in een woning in Park Avenue ? Kijk dan op www.vorm.nl/parkavenue voor meer informatie of neem contact op met Punt Makelaars via telefoonnummer: 030-2737464 of e-mail: [email protected].