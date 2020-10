Moederziel, een live-cinemavoorstelling vanuit je eigen huis

Wanneer mensen in slaap vallen, ontwaken hun zielen. En terwijl hun dromen langzaam vorm krijgen, begint de reis.

In het holst van de nacht ontwaakt de ziel van Alma. Ze ziet de nog zichtbare maskerafdrukken in Alma’s gezicht, de verkrampte spieren van een lange dienst in het ziekenhuis en een traan die van haar wang op het kussen glijdt. Ze voelt Alma’s gemis. Het gemis van de aanraking van haar moeder; een troostende knuffel of een bemoedigende aai over haar rug. Ze weet wat ze moet doen en gaat op zoek naar Moederziel.

Livestream

Het Utrechtse theatergezelschap Studio Figur brengt met Moederziel een poëtische, filmische vertelling over een zoektocht naar troost zonder aanraking. Een live-cinemavoorstelling met acteurs, poppen, miniatuurwerelden en muziek, die je via livestream kunt bekijken vanuit de veiligheid van je eigen huis.

Kijk samen op afstand

Wanneer je een vriend(in), familielid of collega mist, kijk Moederziel dan samen op afstand! Met het kijk samen op afstand-ticket ontvang je de tweede livestream met €2,00 korting. Je zult vooraf twee unieke streamlinks per e-mail ontvangen.

Backstage Experience in Het Huis Utrecht

Er zijn ook een aantal tickets voor een exclusieve backstage experience in Het Huis Utrecht. Hiermee zien hoe de live cinemavoorstelling Moederziel wordt gemaakt.

Ticketprijzen en speeldata

Livestream: €6,50

Livestream samen op afstand: €11,00

Backstage experience: €15,00

Combideal (Livestream + Backstage experience): €19,50

Woensdag 21 & donderdag 22 oktober | 19.00 & 21.00 uur

Zondag 25 oktober | 13.00 & 19.00 uur

Woensdag 28 t/m vrijdag 30 oktober | 19.00 & 21.00 uur

Zondag 1 november | 13.00 & 19.00 uur

Kijk voor meer informatie en ticketverkoop op

moederziel.com