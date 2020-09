Nieuwe kunstenaarsvlag aan de gevel van het K.F.Hein Fonds

In 2020 maken zes kunstenaars/ontwerpers een vlag voor de gevel van het K.F. Hein Fonds. De vijfde vlag is van Nadine van Veldhuizen. Zij werd voorgedragen door Jonathan Straatman, een van de oprichters van culturele broedplaats De Nijverheid.

Bovenin de loods van De Nijverheid heeft Nadine van Veldhuizen haar werkruimte. Met een cementmolen erin om zelf klei te maken. Met een oude tractorcabine als raam. Met karton waaruit ze figuren snijdt die ze met kunststof invult tot een reliëf. Ook de deuren zijn zo gemaakt: twee grote panelen waarin twee lichamen te herkennen zijn. Enigszins verwrongen, zoals de meeste van haar figuren. Pijn en lijden zijn vaste thema’s, humor en erotiek. Maar ook de fysiek van houdingen fascineert haar. Houdingen van mensen ten opzichte van elkaar. Lichamen die naar elkaar toe neigen, handen die willen aanraken. In de werken met één figuur gaat het meer om een innerlijk proces.

De vlag is een kleurrijk reliëf met paars, groen en geel. Fragmenten van lichamen doemen op. Twee figuren die met elkaar een dialoog in vorm en beweging aangaan. “De vlag gaat over honger naar huid, huidhonger, over liefde. Mijn werk gaat vaak over kracht en weerbaarheid om met lastige dingen om te gaan en te blijven genieten. De laatste tijd ben ik meer van: we moeten liefde delen jongens. Deels ook door de situatie waar we inzitten. Je merkt nu hoe belangrijk aanraken is. Ik wil vooral dat als mensen de vlag zien ze zich gesteund voelen in het feit dat iedereen die behoefte aan aanraking heeft en iedereen een beetje eenzamer is in deze tijd. Het is een soort hou vol vlag.”

