Noordoostpolder: buitengewoon bijzonder

De Noordoostpolder. Bedacht op de tekentafel. Ontstaan door drooglegging van de woeste Zuiderzee. Een nieuwe ideale samenleving. Gecreëerd door, speciaal dáárvoor, geselecteerde boeren en arbeiders.

De bijzondere ontstaansgeschiedenis ervaar je nog elke dag. Laat je verrassen door dit nieuwe land bomvol historie, natuur en kunst.

Precies op de grens van het oude en nieuwe land, vind je het eigenzinnige landschapskunstwerk Pier+Horizon . Geïnspireerd op de twee strekdammen die voor de inpoldering naar Oud-Kraggenburg liepen. Een eiland in het land. Niet het enige, want je vindt er nóg twee: Urk en Schokland. Het eeuwenoude vissersdorp Urk heeft een gezellige haven en authentieke vuurtoren. Schokland is zelfs UNESCO-werelderfgoed, waar natuur, kunst en historie moeiteloos in elkaar overvloeien.

Ervaar de weidsheid

Ontdek verborgen en onverwachte juweeltjes zoals Nagele. Wandel door dit kleine dorp en zie met eigen ogen de unieke architectuur. Klinkende namen als Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld lieten hier hun handtekening achter.

De Noordoostpolder is ook de plek waar wateringenieurs volop experimenteerden met schaalmodellen van waterwerken. Deze inmiddels overwoekerde modellen zie je tijdens een wandeling door het Waterloopbos. Een bos vol techniek, natuur en kunst. Het imposante kunstwerk Deltawerk is groot, strak en recht. Net als de polder.

De indrukwekkende weidsheid van de Noordoostpolder ervaar je pas écht op de fiets. Voel de wind door je haren. Snuif de geur op van aardappels en uien. Haal onderweg fruit, groente of bloemen uit een boerderijautomaat. Strakblauwe luchten met witte schapenwolken. Gecombineerd met het lijnenspel van akkers, kanalen en dijken. Dát vind je nergens anders.