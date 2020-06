Nu in PreSale – Park Avenue te Utrecht

Op een van de mooiste locaties van het moderne Leidsche Rijn in Utrecht verrijst binnenkort Park Avenue. Een luxe appartementengebouw met 55 koopappartementen – verdeeld over zes prachtige groene woonlagen – en met een inpandige parkeerkelder. Park Avenue biedt een unieke kans om extra comfortabel en duurzaam te wonen aan Park Leeuwesteyn.

Dit park zorgt voor een bijzondere oase van rust en ontspanning tussen het levendige centrum van Leidsche Rijn en de bruisende binnenstad van Utrecht. De appartementen en penthouses – variëren in grootte van ca. 76 m2 tot ca. 200 m2. En dit met plafondhoogten tot soms wel 6 meter. Kortom: een zee van ruimte, omringd door groen en met alle voorzieningen dichtbij.

Het mooie van de ligging van Park Avenue is dat bijna alle terrassen van de appartementen uitkijken over het prachtige Park Leeuwesteyn. En dat is nog niet alles! Al deze terrassen zijn ook nog eens lekker ruim en variëren van ca. 11,5 m2 tot wel 49,5 m2. Zelfs de zonligging is top, de terrassen liggen namelijk op het Zuid-Oosten, dat wordt dus heerlijk genieten in het zonnetje uitkijkend over het prachtige park.

Woningtypes:

In totaal komen er 55 woningen met een parkeerkelder. De verdeling van de woningen is als volgt;

Lofts(ca. 77 m2) vanaf € 335.000,- v.o.n.

Parklofts(ca. 78 m2 tot ca. 152 m2) vanaf € 350.000,- v.o.n.

Hoekappartementen(ca. 116 m2 tot ca. 128 m2) vanaf € 595.000,- v.o.n.

Tussenappartement(ca. 89 m2 tot 96 m2) vanaf € 392.500,- v.o.n.

Tussenappartement XL(ca. 115 m2 tot ca. 133 m2) vanaf € 560.000,- v.o.n.

Hoekpenthouses met entresol(ca. 198 m2) vanaf € 899.500,- v.o.n.

Tussenpenthouses(ca. 130 m2) vanaf € 799.500,- v.o.n.

Nu in PreSale:

Op donderdag 7 mei zijn we gestart met de PreSale van de 55 woningen in Park Avenue! Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken met VORM Sales & Finance in volle gang en zijn de eerste woningen al gereserveerd! Heeft u ook interesse in een woning in Park Avenue? Dan kunt u zich via de website van Park Avenue aanmelden. Vervolgens kunt u na aanmelding in uw eigen account het PreSale formulier invullen. Nadat u het PreSale formulier heeft ingevuld, zal VORM Sales & Finance contact met u opnemen om een afspraak in te plannen voor het kennismakingsgesprek.

Contact en informatie:

Heeft u nog vragen over het PreSale proces? Kijk dan op de website www.vorm.nl/parkavenue of neem contact op met VORM Sales & Finance via telefoonnummer: 0186-618777. Mailen mag ook via: [email protected], [email protected] of [email protected].

Heeft u nog technische vragen over de woningen of het project Park Avenue zelf? Neem dan contact op met Punt Makelaars Utrecht via telefoonnummer: 030-2737464 of e-mail: [email protected].