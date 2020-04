Online whiskyproeverij bij jou op de bank

Het was van de week in het nieuws dat steeds meer thuiswerkers last krijgen van spanningsklachten. Om dit te verlichten heeft Kwestie van Smaak de ‘Quarantine Sessions’ in het leven geroepen. Online interactieve proefsessies. De eerste session staat gepland op vrijdag 17 april vanaf 20:00 uur.

De eerste Quarantine Session is een whiskyproeverij met als thema ‘The Wood Makes the Whisky’. De meeste whisky’s hebben houtrijping gehad op sherryvaten of bourbonvaten, maar daarnaast zijn er ook andere alternatieven zoals port-, rum- of wijnvaten. Tijdens de proeverij krijg je vijf verschillende whisky’s te proeven. Daarnaast bestaat het pakket uit een officiële Kwestie van Smaak proeflijst, een pipet voor de cask strength whisky’s en een kleine verrassing. De kosten zijn €35,- per proefpakket en aan te schaffen in onze winkel gevestigd op Helling 11.

Tijdens de onlineproeverij neemt Alexander je mee naar de verschillende distilleerderijen met korte filmpjes van de producenten. Als je tussendoor vragen hebt, kunnen die net als tijdens een gewone proeverij gesteld worden. Jullie vragen worden live vanuit de KvS-studio in Utrecht beantwoord. De proeverij is toegankelijk voor personen boven de 18 jaar. Heb je geen whiskyervaring? Geen probleem! Het begin van de proeverij legt Alexander de basisbeginselen uit van het proeven van whisky.