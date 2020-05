Ontwerp nieuwe huizen in de Conerij door de ogen van de architect

De Conerij fase 2 Op Enka te Ede gaat binnenkort van start. Deze woningen zijn ontworpen door de bevlogen architect Benedict Kraus. Zijn visie? “De imperfectie in regelmaat maakt een ontwerp spannend en aantrekkelijk.”

De Conerij fase 2 sluit aan op een reeds bestaande straat in Op Enka. De huizen staan er al een tijdje en worden met plezier bewoond. Aan Benedict de vraag om een waardig vervolg te maken dat gelijk ook het slotstuk is van Op Enka op het gebied van grondgebonden woningen.

Knipoog naar toen

Benedict: “Voor Op Enka is een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de uitgangspunten voor de architectuur staan. Op deze historisch beladen plek – zo dicht bij de oude fabrieksgebouwen – moet de architectuur knipogen naar de industriële gebouwen uit begin 19e eeuw. Tegelijkertijd moest ik rekening houden met wat er al eerder gerealiseerd werd.”

“De architect van deze woningen heeft met weinig middelen veel weten te bereiken door het inzetten van een sterke ritmiek. In mijn ontwerp grijp ik zijn thema op met een iets rijkere detaillering, maar als je straks door de Conerij loopt, zie je dat de woningen familie van elkaar zijn.”

Ritmiek en accenten

“Ik heb gespeeld met de compositie van de ramen. De ramen zijn steeds in groepjes van drie, soms aan elkaar vast, soms los. Er zit een heel stevige ritmiek in en toch is er af en toe een dissonant die zorgt voor het ritme en de symmetrie.”

“Door de penanten wat terug te leggen ontstaat een sterke horizontale belijning. Dit wordt benadrukt door de vensterbank van drie ramen aan één stuk te maken en de ramen aan de bovenzijde met een rollaag te accentueren met in het hart een sluitsteen. Het leuke is dat het subtiele lichtornament in het kader boven de voordeur ook een sluitsteen lijkt van wat verderaf.”

Een geheel met subtiele variatie

“De Conerij ligt wat verhoogd van de entreeweg naar Op Enka. Hier op deze plek wil je de woningen wat statiger laten ogen. Dat doe je met eenheid in steenkleur en ritmiek in de ramen”, ligt Benedict zijn ontwerp toe. “Maar je wilt ook een zekere variatie aanbrengen voor de herkenbaarheid van het individuele huis. Dit heb ik gedaan door te spelen met de dakvormen en dus ook de goothoogtes. Alle woningen met doorgetrokken gevel hebben een ‘kroon’ met industriële look. Dit accent in het metselwerk is een subtiele verwijzing naar de oude fabrieksgebouwen.”

“Er zijn huizen met een langskap, deels doorgetrokken gevel en woningen met drie volledige woonlagen. Er zijn enkele hoekpanden die hebben drie volledige woonlagen en een entree aan de zijkant van het huis. Deze zijkanten zijn net zo mooi als de voorkant van het huis, zodat De Conerij overal als even fraai ervaren wordt.”

Verkoop van start

Er volgt snel meer informatie over de start van de verkoop. Deze verkoop zal in de basis online georganiseerd worden, zodat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de samenkomstrestricties die er zijn in verband met Corona.

Je krijgt ongeveer een week om je keuze te maken op basis van alle informatie die online beschikbaar wordt gemaakt, zoals de digitale brochure en alle verkoopstukken. Natuurlijk staan er ook enthousiaste makelaars klaar om je te helpen met het maken van een keuze.

Neem vast een voorproefje

Het woningaanbod in De Conerij is gevarieerd. Er zijn nieuwbouwwoningen van 5,40 en 6 meter breed. Kies je voor een plat of schuin dak? Je kunt hier een huis vinden van 128, 131, 133, 163, 166, 169, 180 en 195 m². De tuinen liggen op het zuiden of westen. Ideaal op de zon dus.

Ook zijn de huizen duurzaam en gasloos, dus klaar voor de toekomst. Kijk op de website voor meer informatie en schrijf je vast in. Daar kun je lezen hoe luxe de woningen worden afgewerkt en vind je meer informatie over het Homestudios: een experience center waar je met alle keuzemogelijkheden van je nieuwe huis een thuis kunt maken.

Er werden al 1.300 woningen gebouwd in Op Enka. Vele mensen gingen je dus voor en kozen ervoor om vanuit Ede per trein naar het werk te gaan. Je loopt in een paar minuten naar het station. De Conerij 2 is het sluitstuk van een gecomponeerd muziekstuk. Laat je inspireren.

Op Instagram en Facebook wordt wekelijks nieuwe informatie over De Conerij en de woonwijk gedeeld. De woningen zijn straks beschikbaar vanaf ongeveer 339.900 euro v.o.n..