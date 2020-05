Opening STECK woensdag 6 mei

Woensdag 6 mei opent de pop-up tuinwinkel in Steck voor het eerst haar deuren! Van een klein begin naar een geheel nieuw concept, dat is waar er de komende jaren aan wordt gewerkt. De naam verwijst dan ook naar een klein plantje dat gaat uitgroeien tot iets groots.

De toekomst is groen

Op de plek waar vroeger Tuincentrum Overvecht gevestigd was, groeit de komende jaren een vernieuwend concept, vertelt Bob Scherrenberg, initiatiefnemer van Steck. Hier willen we werken aan de tuinwinkel van de toekomst. Een plek waar mensen samenkomen om hun groene vingers te ontdekken. Een plek waar je naartoe komt om lokale ondernemers op het gebied van groen en duurzaamheid te bezoeken. En natuurlijk nog steeds om te winkelen voor je huis, tuin en dier. Wil jij hier onderdeel van zijn? Kijk dan op www.steckutrecht.nl voor meer informatie.

Opening bij je thuis

Hoe organiseer je een feestelijke opening als je maar een maximum aantal gasten kunt ontvangen op locatie? Door de opening naar je thuis te brengen! Vanaf dinsdag 5 mei is het mogelijk om via Facebook en Instagram (@steckutrecht) een groen pakket vol planten te bestellen. Op de dag van de opening, woensdag 6 mei, wordt deze door de fietskoeriers helemaal duurzaam (en gratis, wie feest viert trakteert) bij je thuisbezorgd. Toch benieuwd naar onze nieuwe Steck aan de Gageldijk? Ook hier ben je natuurlijk van harte welkom en zijn er maatregelen getroffen om de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen. Hopelijk tot snel, vanuit huis of op de Gageldijk!