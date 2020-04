Oproep aan communicatieprofessionals en marketeers

Actueel online communicatie-, marketingonderzoek in Coronatijd

Graag doen wij als Soworker en SIPR een klein onderzoek onder online communicatieprofessionals en marketeers om te kijken hoe zij hun werkzaamheden aanpassen tijdens deze Coronacrisis. Het is een korte enquête en we waarderen het als je deze vragen invult. Je kunt het onderzoek anoniem invullen. Als je de resultaten wilt ontvangen, kun je aan het einde van het onderzoek je gegevens achterlaten. Dan zorgen wij dat je het per e-mail ontvangt. Binnen de publicatie van de resultaten zullen de antwoorden niet te herleiden zijn naar deelnemende individuen.

We danken iedereen voor de moeite en wensen iedereen alle sterkte in deze moeilijke tijd.

Vul de korte vragenlijst in.