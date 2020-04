Park Avenue Utrecht binnenkort in PreSale

Huizenzoekers opgelet, want wij hebben nieuwbouwnieuws voor jullie! Op een steenworp afstand van Leidsche Rijn Centrum en Park Leeuwesteyn komt Park Avenue!

In het gloednieuwe Park Avenue komen in totaal 55 koopappartementen, verdeeld over zeven verschillende woningtypes. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een loftwoning op de begane grond, vanaf: € 335.000,- v.o.n., een tussenappartement op de 1e t/m 4e verdiepingen, vanaf € 392.500,- v.o.n., of een penthouse op de 5e verdieping vanaf € 799.500,- v.o.n..

Alle ruimte

Als je het belangrijk vindt om ruim te wonen, is Park Avenue misschien wel iets voor jou. De oppervlakten variëren van ca. 76 tot ca. 207 m2! Ruimte genoeg dus voor een kinder- of logeerkamer, een werkruimte of een walk in closet. Heb je een auto? Dan kun je daarvoor in Park Avenue ook je eigen parkeerplaats kopen.

Goed voor het milieu en je portemonnee

Doordat Park Avenue energieneutraal wordt gebouwd, kun je bij het kopen van je woning een duurzaamheidshypotheek afsluiten. Je profiteert daarbij van rentekortingen én je mag meer geld lenen, omdat je duurzaam woont.

Echt alles om de hoek

Nog een groot voordeel van wonen in Park Avenue: de toplocatie! Leidsche Rijn Centrum met haar leuke winkels, hippe koffiezaken en fijne restaurants ligt op loopafstand en in de buurt vind je ook scholen en gezondheidszorg. Wanneer je zin hebt om de oude binnenstad op te zoeken, dan ben je op de fiets slechts vijftien minuten onderweg. Ook het openbaar vervoer en de A2 liggen vlakbij, zodat je binnen no time overal heen kunt. Ideaal, als je het ons vraagt!

Meedoen aan de online PreSale:

Normaal organiseert VORM, ontwikkelaar van dit nieuwbouwproject, altijd een PreSale event waar je kennismaakt met het team en je potentiële buren. Helaas is de situatie nu even anders, vanwege het coronavirus. Om het advies van het RIVM op te volgen, organiseert VORM daarom nu een online PreSale. Wil je meedoen? Zorg dan dat je op 7 mei 2020 om 20.00 uur achter je computer zit! Als je interesse hebt in een appartement of penthouse in Park Avenue, is het zaak om zo snel mogelijk een online inschrijfformulier in te sturen. VORM kijkt naar de volgorde waarin de formulieren binnenkomen, om vervolgens de kennismakingsgesprekken te plannen.

Meer informatie:

Zie jij jezelf hier al helemaal intrekken en wil je meer informatie over het project of het PreSale proces? Kijk dan snel op de website vorm.nl/parkavenue. Daar vind je de laatste informatie.