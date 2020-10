Samen gezellig tosti’s truffels treinen kijken in het Spoorwegmuseum

Herfstvakantie in het Spoorwegmuseum. In de herfstvakantie van 10 t/m 25 oktober kun je de tentoonstelling Tosti’s Truffels Treinen bekijken en zijn er allerlei leuke familieactiviteiten rond het thema eten en drinken. Kom dansen in de discotrein, speur naar de smaakmonsters of kroon jezelf tot “Chef du Cuisine” met een zelfgemaakte koksmuts.