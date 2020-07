Stadshospice Utrecht zoekt vrijwilligers met een groot hart

Bij het Stadshospice Utrecht zijn de mensen die sterven en hun naasten het uitgangspunt. En dan is (bijna) alles mogelijk. Praten of stil zijn. Een harinkje eten, een blokje om, muziek luisteren of gewoon een beetje liggen. Het is allemaal goed. Thuis of in ons huis.

Bij het Stadshospice kunnen Utrechters hun laatste levensfase doorbrengen op een manier die bij hen past. Er is geen medische kennis nodig om dit werk te kunnen doen. Voor medische zorg is de huisarts verantwoordelijk en is er dagelijks een verpleegkundige in huis.

Interesse?

Meer informatie vindt u via www.stadshospiceutrecht.nl of neem contact op via [email protected] of telefoonnummer 030-2916040.

Stadshospice Utrecht

Kanaalstraat 200A in Utrecht.