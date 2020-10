Doe mee tegen eenzaamheid en stuur iemand een gratis kaartje.

Wist je dat 1 op de 10 Utrechters zich ernstig eenzaam voelt? Alleen samen kunnen we hier wat aan doen. Jij ook. Stuur iemand bijvoorbeeld eens een gratis kaartje in de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober).

Eenzaamheid

Eenzaamheid staat vaak niet op zichzelf. Veel mensen die eenzaam zijn voelen zich minder gezond, hebben onvoldoende beweging, hebben minder sociale contacten en meer moeite om financieel rond te komen. Van 1 t/m 8 oktober is de Week tegen Eenzaamheid en staan we hier, met allerlei landelijke en Utrechtse activiteiten, bij stil. Benieuwd wat er te doen is? Kijk hier voor de activiteiten.

Stuur ‘s een kaartje

Om mensen te laten weten dat je aan ze denkt, kun je deze week gratis een kaartje sturen. Maak iemand blij. Ga naar www.liefstadsie.nl en zoek een mooi kaartje uit.

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg en Welzijn: “Laten we in deze week tegen eenzaamheid allemaal eens denken aan de mensen die we kennen of tegenkomen. Wie kan er wel wat aandacht gebruiken, wie heeft al een lange tijd niet van ons gehoord, wie wil je laten weten dat je aan hem of haar denkt. Iedereen kan wel eens wat extra aandacht gebruiken. Zo’n kaartje maakt mensen blij. Ik weet al wie ik er een ga sturen. Doet je mee? Zo zorgen we er samen voor dat er deze week een aantal mensen zich minder eenzaam voelt.”

Utrechters helpen elkaar

Wil je zelf hulp aanbieden of heb je hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Of wil je op een andere manier iets vragen of bijdragen? Er zijn verschillende initiatieven en andere plekken waar je terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen. Wil je meer weten over de Utrechtse aanpak eenzaamheid, wil je meedoen aan een activiteit of heb je een idee om wat tegen eenzaamheid in jouw buurt of wijk te doen? Kijk dan op www.utrecht.nl/eenzaamheid