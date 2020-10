Test en uitslag in recordtijd bij Corona Sneltest Lage Weide

Steeds meer mensen moeten zich laten testen, vanwege corona gerelateerde klachten. De een krijgt voorrang, terwijl de ander daardoor juist langer moet wachten. De wachttijd loopt, afhankelijk van de testlocatie op van enkele dagen tot zelfs een week, en ook het wachten op de uitslag duurt vaak nog een of twee dagen. Tot die tijd moet je in quarantaine.

Voor veel particulieren, bedrijven en kleine zelfstandigen betekent de lange wachttijden tijdsverspilling en productiviteitsverlies.

Binnen 15 minuten de uitslag

Als supermarktondernemer zag Bas Bobeldijk het regelmatig gebeuren; mensen in zijn omgeving die zomaar een week thuis moeten blijven tot de coronatest is uitgevoerd en de uitslag binnen is. “Een enorm verlies van productiviteit en een stijging van de loonkosten.” Daarom besloot hij om in Wilnis een zogenaamde Corona sneltest locatie te openen.

“Die hebben we opgezet in het medisch Centrum Wilnis, in samenwerking met de huisarts, die binnen de GoedGezondGroep 11 huisartsenpraktijken heeft”, legt de ondernemer uit. “Onze sneltesten zijn goedgekeurd door de overheid en qua betrouwbaarheid gelijk aan de testen van de GGD. Het voordeel bij onze sneltest locaties is dat je nog dezelfde dag een afspraak kunt maken en binnen 15 minuten per mail de ondertekende uitslag hebt.”

Voor werknemers is het fijn dat de testuitslag er zo snel is zodat zij hun werknemers niet lang hoeven te missen in afwachting op een uitslag.

Tweede locatie door groot succes

Het succes van de sneltest locatie was zo groot dat al snel opgeschaald moest worden. “Om de grote vraag aan te kunnen en onze missie om jezelf nog op dezelfde dag te kunnen laten testen, hebben we zaterdag 8 oktober een tweede locatie geopend in het Gooi en openden we woensdag 14 oktober een locatie in Zoetermeer”, legt Bas uit.

“Maandag 19 oktober is de vierde locatie geopend: Utrecht Lage Weide . Op alle locaties bieden wij de Abbott sneltest aan, waarmee je binnen 15 minuten weet of er sprake is van een infectie met Covid-19.” Bas benadrukt dat de test is goedgekeurd door de overheid.

De Utrechtse testlocatie bevindt zich op de Maarssenbroeksedijk 65 in Maarssen. Op de website kun je een test aanvragen en plannen. De sneltest kost 120 euro exclusief BTW per stuk en kan betaald worden via Ideal. Bedrijven kunnen meerdere testen tegelijk bestellen zodat hun medewerkers met een speciale code terecht kunnen. Het bedrijf ontvangt hiervoor een factuur op naam.