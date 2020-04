The New U – Binnenkort in Pre Sale!

Nieuwbouw in hartje Utrecht, dat komt niet vaak voor. The New U, gelegen in het Museumkwartier, bestaat uit twee delen; zo komen er 21 luxe appartementen en 7 unieke Stadsvilla’s. Beide delen komen aan het rustige Vrouwjuttenhof, midden in het prachtige centrum van Utrecht.

The New U is een luxe nieuwbouwplan. De locatie en de woningdiversiteit maakt het plan uniek en creëert een mix van nieuwbouw in een volwassen levendige woonomgeving. De appartementen en stadsvilla’s worden tot in de puntjes afgewerkt en zijn van alle gemakken voorzien. Extra energiezuinig en uiteraard gasloos. Dit betekent dus niet alleen romantisch wonen, maar ook wonen volgens de nieuwste kwaliteitsstandaard. U heeft dus veel minder last van snel stijgende energierekeningen en/of toekomstige eisen op verduurzamingsgebied.

Extra Energiezuinig wonen: een lagere energierekening én een lagere hypotheekrente

In The New U – Stadsvilla’s geniet u van de vele voordelen van duurzame nieuwbouw. Zo woont u hier met verlaagde maandlasten. De Stadsvilla’s worden Extra Energiezuinig (EPC<0,19) gebouwd, wat onze kopers recht geeft op het afsluiten van een Duurzaamheidshypotheek met mooie rentekortingen. Op de website kunt u checken wat uw maandlasten zullen gaan worden.

Planning

De Pre Sale van The New U 9 april 2020. De prognose start bouw staat gepland rond de zomer van 2020 en de bouw, inclusief de sloop van het bestaande pand, zal circa 2 jaar duren. Wilt u op de hoogte gehouden worden? U kunt u via onze websites inschrijven voor de nieuwsbrief!