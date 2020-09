Tweede druk van boek Vergeten Gebouwen van Arjan den Boer nu overal te koop

Het boek Vergeten Gebouwen in Utrecht 1850-1940 van Arjan den Boer is weer te koop. Omdat de verkoop zo hard liep is eind juli besloten om een tweede druk te bestellen.

De eerste druk van het boek verscheen eind juni. Meer dan 1.000 mensen hadden al via de crowdfundingsactie een exemplaar gekocht. De andere helft is in slechts een maand tijd verkocht. Vanwege dat succes is er nu een tweede beperkte oplage.

Deze tweede druk is weer af te halen bij Camping Ganspoort en de verschillende boekhandels in en rond Utrecht (een lijst van deze plekken staat onder dit bericht). Ook is het boek online te bestellen bij onder andere Bol.com, Libris en Ako

Wie deze tweede druk van Vergeten Gebouwen koopt steunt tegelijkertijd de redactie van DUIC en Arjan den Boer. Per verkocht boek wordt weer 5,- euro besteed aan nieuwe verhalen.

Wens

Het was een langgekoesterde wens van DUIC en Arjan den Boer om zijn verhalen die hij maakt in de serie Vergeten Gebouwen te bundelen in een boek. Nu is die wens dus in vervulling gegaan.

In het boek komen maar liefst dertig Utrechtse gebouwen aan bod. Het zijn stuk voor stuk bijzondere constructies waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent. Dat geldt voor woonhuizen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook voor (voormalige) scholen en kerken.

Het boek is bij onderstaande boekhandels te koop en bij diverse online-aanbieders te bestellen.