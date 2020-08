Tweede Utrechtse Waterlinie Wandeltocht op 31 oktober

De vakantie zit er weer op. Maar over 2 maanden kun je alweer iets leuks doen! Op 31 oktober vindt namelijk de tweede Utrechtse Waterlinie Wandeltocht plaats. Helemaal Coronaproof uiteraard.

Forten en fun

Op 19 oktober 2019 ging de allereerste Utrechtse Waterlinie Wandeltocht van start. Dat werd een groot succes met zo’n 2.000 deelnemers. Op 31 oktober 2020 heb je keuze uit 3 routes.

In 19, 13 of 9 kilometer loop je door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je komt langs stoere forten en wandelt door de groene en waterrijke omgeving. Fort Vossegat op de Kromhoutkazerne is normaal gesproken niet te bezoeken, maar speciaal voor de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht wel! Onderweg is er natuurlijk weer eten & drinken en entertainment in de vorm van muziek, theater en andere kunsten. Leuk detail: de start en finish zijn dit jaar bij Stadion Galgenwaard!

Rust en ruimte

In verband met de Coronamaatregelen zal de start plaatsvinden in groepen van 250 deelnemers per route. We starten de verschillende afstanden gefaseerd. Daardoor kom je niet met alle deelnemers tegelijk aan op de verschillende forten. Hiermee voorkomen we grote drukte op de forten en bij de finish. Tegelijkertijd krijg je als deelnemer de kans om echt te genieten van de forten en het waterlinielandschap, zonder dat ze het gevoel hebben door te moeten lopen, omdat de volgende groep eraan komt.

Diabetesfonds

Wanneer je je online inschrijft voor de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht kun je een vrijwillige bijdrage leveren aan het Diabetes Fonds. Ook kun je op www.diabeatit.nl/waterlinie eenvoudig een persoonlijke of team actiepagina aanmaken. Hiermee kun je familie, vrienden en kennissen vragen om jouw inzet tijdens de wandeltocht te sponsoren met een donatie.

Info en inschrijven

Inschrijven voor de Utrechtse Waterlinie Wandeltocht kan via: www.waterliniewandeltocht.nl Daar vind je ook meer informatie over onder andere de routes en prijzen.