Utrechts jongste woonparel

LEVELS wordt Utrechts recentste, ambitieuste en op ecologisch gebied meest gezonde stadsdeel. De drie te bouwen woonprojecten sluiten naadloos aan op Utrechts Healthy Urban Living-ambitie: stedelijk wonen met een gezond leefklimaat.

LEVELS is van een architectonische allure zoals je die tegenwoordig maar weinig ziet. Deze stadse allure wordt gecombineerd met de hoogst haalbare energieprestaties en groenvoorzieningen. Hiermee is de wijk zijn tijd ver vooruit.

Hoge plafonds

LEVELS omvat twee carré-vormige bouwvolumes met in totaal 70 woningen. Het project heeft naast zijn drie- en vierlaags woningen ook woningen die gelijkvloers zijn. Bijna alle woningen krijgen op de begane grond riante plafondhoogtes. De hoogtematen variëren van circa vierenhalve meter aan de westkant tot bijna zes meter aan de oostelijke zijde. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor moderne en stadse bewoning. Van prachtig opgezette ruimtelijke vides tot (min of meer) gescheiden werkruimten voor werken aan huis.

Ruime appartementen

In het blok op de hoek van de Chisinaustraat en de Laan van Moskou komen appartementen. De appartementen zijn ruim van opzet. De meeste zijn ook groot genoeg voor gezinnen. In de onderste bouwlaag is ruimte gehouden voor toekomstige deelfietsen, een atelier of kantoor aan huis.

Goede bereikbaarheid

LEVELS ligt ten oosten van Leidsche Rijn Centrum en daarmee ook het dichtst tegen het oude centrum van Utrecht aan. In een mediterrane sfeer met gezellige boulevards en promenades is Leidsche Rijn Centrum het kloppend hart van de wijk.

Bekijk hier het prachtige woningaanbod!