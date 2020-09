Utrechtse mode in DUIC

Dat we ons in deze roerige tijden meer dan ooit bewust zijn van onze lokale economie is wel duidelijk. In modeland is september ieder jaar weer het moment om nieuwe collecties te lanceren en nieuwe trends te laten zien.

Ook in Utrecht krijgen de etalages een nieuwe look en wordt al het moois getoond wat je het komende seizoen kunt kopen. Juist nu stimuleren we lezers om te winkelen bij Utrechtse ondernemers en zetten we een aantal van hen in de spotlight.

HERFSTLOOKS BIJ GUTS & GUSTO

Een nieuw seizoen, een nieuwe outfit! De leukste fashion items van deze herfst shop je bij Guts & Gusto. Deze fijne fashion store in de Choorstraat in het gezellige historische centrum van Utrecht is 7 dagen per week geopend en hangt vol met de nieuwste jassen, truien, jurkjes, sieraden en nog veel meer. Naast de twee verdiepingen in het pand in Utrecht vind je ook in de Guts & Gusto stores in Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen heel veel toffe outfits. Go get yours! Online shoppen kan natuurlijk ook, 24/7. We love your Guts!

Choorstraat 3, Utrecht

www.gutsgusto.com

COEF MEN: een unieke mannenwinkel

Coef Men is een unieke mannenwereld met een combinatie van fashion, sneakers en lifestyle artikelen. Het filiaal van Coef Men Utrecht is gelegen aan Oudegracht 114, in het historische trapgevelpand naast het oude postkantoor. Dit rijksmonument biedt het perfecte decor voor exclusieve merken als Daily Paper, Lyle & Scott, C.P. Company en Stone Island (vanaf nov). Daarnaast vind je er ook merken zoals Samsoe Samsoe, Filippa K, Denham, A.P.C. en Norse Projects. De kledingcollectie wordt verrijkt met exclusieve sneakers van merken als Filling Pieces, Karhu en New Balance, stijlvolle accessoires en luxe verzorgingsproducten. Coef Men vind je in Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Leiden en online op Coef.nl.

Oudegracht 114, Utrecht

www.coef.nl

Unieke collectie bij JASON KING

Coco Chanel zei het al:

“Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.”

JASON KING, een begrip in de Utrechtse binnenstad.

Een unieke collectie die vaak wisselt en een reflectie is van de tijd waarin we nu leven.

Wij geven veel aandacht aan duurzaamheid en kwaliteit.

JASON KING, Oude Gracht 201 en op loopafstand vindt u onze andere winkel TRANSIT, Twijnstraat 36.

Oudegracht 201, Utrecht

www.jasonking.nl

COCON al 30 jaar in hartje Utrecht!

Cocon is het modetrefpunt van Utrecht. Onze fysieke winkel is elke dag geopend en vindt je op de kruissing van de Choorstraat met de Steenweg, je zult vast al eens langs onze etalages vol kleur gelopen zijn. Onze winkel hangt vol met prachtige collecties van verschillende topmerken. Bij ons vindt je alles wat je zoekt! Van jurken tot sjaals, en van tops tot broeken we hebben alles in huis! Veel kleur en goede kwaliteit items dat is waar Cocon voor staat! Geen tijd om langs te komen? Via onze webshop: shop je 24/7 onze collecties online! We zien je graag online of in-store!

Choorstraat 17, Utrecht

www.cocon-utrecht.nl

You MUS come in!

Bij MUS conceptstore vind je twee verdiepingen vol MUShaves op het gebied van fashion & lifestyle. Alle items zijn geïnspireerd op Nederlandse & Scandinavische merken.

Wij helpen je graag persoonlijk & zorgen dat je met een goed gevoel de deur uit gaat.

Dus ben je op zoek naar jouw MUShaves voor het nieuwe seizoen? Laat je verrassen door ons & kom langs op de Lijnmarkt…

Lijnmarkt 32, Utrecht

www.musconceptstore.nl