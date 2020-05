Veilige oogzorg én mooie brillen

Van den Bergh Optiek op de Biltstraat in Utrecht heeft, net als veel andere bedrijven, de nodige maatregelen genomen om haar klanten goed te helpen. Ondanks het Coronavirus is oogzorg nog steeds belangrijk. Door aanpassingen in de winkel én in de meetruimte, kan Van den Bergh Optiek, ook nu, veilig en professioneel oogmetingen en contactlenscontroles bieden.